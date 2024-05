Szefowa biura Polonii: coraz bardziej pewni siebie

„W Niemczech mieszka ok. dwóch milionów osób z polskimi korzeniami, które się pozytywnie wyróżniają, są coraz bardziej świadome swojej siły” – pisze Brygida Helbig w „Berliner Zeitung” z okazji Dnia Polonii.

Polska pisarka i literaturoznawczyni mieszka w Niemczech od roku 1983. Od ponad roku kieruje Biurem Polonii w Berlinie, które reprezentuje interesy polonijnych organizacji na terenie Niemiec.

Kompleks niższości późnych przesiedleńców

Brygida Helbig wspomniała, że Polacy mieszkający w Niemczech cierpieli w przeszłości na „niezawiniony przez siebie kompleks niższości”. „Wiedzieliśmy, że 'cudzoziemcy' to nic dobrego i że 'Polaczek' (Polacke) wcale nie brzmi lepiej” – kontynuuje wspominając, że Polacy wstydzili się mówić po polsku na ulicy.

Obywatele Polski, którzy przyjeżdżali do RFN jako tzw. późni przesiedleńcy, chcieli pozostać niewidzialni, aby się nie wyróżniać i aby ukryć polskie pochodzenie. „Integracja oznaczała dla nas często dopasowanie się, bycie cicho, nieprzeszkadzanie, zajmowanie jak najmniej przestrzeni. Nasze dzieci miały mówić tylko po niemiecku, aby nie można było ich rozpoznać (jako imigrantów) i aby nie były z tego powodu pokrzywdzone. Dawaliśmy im odczuć, że pochodzenie z Polski nie jest ani chwalebne, ani korzystne” – czytamy w „Berliner Zeitung”.

Brygida Helbig przypomniała o krążących w Niemczech dowcipach o Polakach i Polkach. Prowadziło to w niektórych przypadkach do ukrywania tożsamości, co mogło być powodem psychologicznych problemów.

Przekazać dzieciom język i kulturę

Zdaniem Brygidy Helbig kluczową rolę w sztafecie pokoleń odgrywają język i kultura. Celem pokolenia pisarki jest przekzanie tych wartości dzieciom, a nawet uczynienie z języka polskiego drugiego pod względem ważności języka obcego w Niemczech.

„To jest dalekosiężny cel. Nieraelistyczny? To prawda, stajemy się nadgorliwi, ale właściwie, dlaczego nie? Czas dojrzał do tego” – pisze polonijna działaczka.

Przechodząc do aktualnych zadań Biura Polonii, Brygida Helbig na pierwszym miejscu wymieniła wspieranie nauki języka polskiego, a w następnej kolejności integrację niemieckiej Polonii. W polu zainteresowania znajdują się też problemy rynku pracy, w tym nostryfikacja dyplomów i świadectw, oraz pozyskanie do współpracy młodego pokolenia.

