Szef Zielonych: Zakaz wjazdu do UE wyłącznie dla rosyjskich oligarchów

Szef niemieckich Zielonych krytycznie odniósł się do dyskutowanego w różnych krajach pomysłu zaprzestania wydawania krótkoterminowych wiz dla Rosjan, którzy chcą odbyć krótkie wizyty w krajach Unii Europejskiej. Taki pogląd stawia go blisko kanclerza Olafa Scholza (SPD), który już wcześniej wypowiedział się przeciwko tej propozycji.

W wywiadzie dla DPA (Deutsche Presse-Agentur) Omid Nouripour zapewnił, że rozumie uczucia tych, którzy w obliczu brutalnego ataku Rosji na Ukrainę chcieliby uniemożliwić obywatelom Rosji przyjazdy do UE, zaś odnosząc się do wysokiego poparcia dla Putina w Rosji, podkreślił: „Musimy też jasno powiedzieć, że tak być nie może”. Polityk dodał, że z drugiej strony, doświadczenie w zakresie praworządności w państwach Unii Europejskiej jest czymś, „co jest bardzo, bardzo pomocne, zwłaszcza przeciwko takim dyktaturom”.

Sankcje tak, ale nie dla wszystkich

Coraz więcej krajów na własną rękę wprowadza ograniczenia swobody podróżowania i ogranicza wizy Schengen dla Rosjan. Są to m.in. Estonia, Łotwa, Litwa i Czechy. Finlandia chce pójść w ich ślady od września. Wprowadzenie podobnej regulacji rozważa Polska. Dania naciska na rozwiązanie na poziomie UE, ale jeśli nie doszłoby do tego, także chce działać samodzielnie.

Zamiast zabraniać podróży do Europy wszystkim Rosjanom, trzeba zrobić więcej, aby powstrzymać przed podróżą tych, którzy aktywnie popierają Putina, uważa Nouripour. Uwięziony opozycjonista Aleksiej Nawalny „słusznie zwrócił uwagę na setki oligarchów, którzy są częścią putinowskiego systemu, a nadal jeżdżą na zakupy do Saint-Tropez” – powiedział niemiecki Zielony. Podkreślił, że nie jest to akceptowalna sytuacja.

