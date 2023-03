Szef SPD w Warszawie: wina i przyszłość

– Przyjechałem do Warszawy prosto z Kijowa – powiedział Lars Klingbeil w środę (08.03.2023) w Warszawie po spotkaniu z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Na konferencji prasowej w Sejmie szef SPD podkreślił, że rozmowy z ukraińskimi politykami utwierdziły go w przekonaniu, że w wojnie Ukrainy z Rosją chodzi „o obronę wspólnych europejskich wartości”.

Przełom jest faktem

– Przełom (Zeitenwende) jest faktem. To oznacza, że wydajemy więcej pieniędzy na bezpieczeństwo; nasze, naszych partnerów, ale i dla ludzi w Ukrainie – powiedział. Zapewnił, że Niemcy będą nadal „w nieograniczonym zakresie” wspierać wojskowo Ukrainę, niemieckie czołgi Leopard 2, wraz z wyszkolonymi załogami, już w marcu będą mogły wejść do walki. – Zrobimy wszystko, aby Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej – dodał.

Lars Klingbeil uczestniczył w konferencji Partii Europejskich Socjalistów (PES), zorganizowanej przez związaną z niemiecką SPD Fundację Friedricha Eberta. W spotkaniu w stolicy Polski wzięli udział przedstawiciele 10 partii socjaldemokratycznych z krajów UE, w tym szef PES – szwedzki polityk Stefan Loefven.

Za ważny element niemieckiego przełomu i stabilizacji w Europie Lars Klingbeil uznał relacje niemiecko-polskie. – W przeszłości dochodziło do krytycznych dyskusji, ale nasze relacje cechują się tym, że możemy krytycznie dyskutować, a na koniec szukamy wspólnej drogi w przyszłość. Dobrze jest, gdy Polska i Niemcy nie prowadzą polityki przeciwko sobie, lecz szukają wspólnych rozwiązań – powiedział.

Przyznanie winy

Lars Klingbeil przypomniał, że podczas swojej pierwszej wizyty w Warszawie jako szef SPD, w lipcu ubiegłego roku przyznał się do popełnienia przez socjaldemokratów błędów w podejściu do Rosji i wobec partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej. – Powiedziałem to otwarcie, ważne było dla mnie przyznanie się do winy – podkreślił.

– To, co robi SPD, idzie w bardzo dobrym kierunku – ocenił Włodzimierz Czarzasty. Przedstawiciel koalicyjnego klubu poselskiego Lewica podkreślił, że niemieccy socjaldemokraci to „nasi przyjaciele”.

– Socjaldemokracja polska nie da się wpisać w jakąkolwiek formułę ataku na Niemców czy na socjaldemokrację niemiecką – zapewnił.

Jak zaznaczył, niemiecka polityka wschodnia znajduje się „w okresie dużych przewartościowań”, a dotychczasowa polityka zbliżenia z Rosją została poddana krytyce. Klingbeil reprezentuje zdaniem Czarzastego „absolutnie nowe podejście” do tej polityki wobec Rosji. Obecnie SPD znajduje się „absolutnie w nurcie rozsądku, silnego wspierania Ukrainy, także pomocy militarnej”.

Europejska Partia Socjaldemokratyczna w Polsce: Lars Klingbeil (SPD), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) i Stefan Loefven, szef Partii Europejskich Socjalistów (PES)

Kwaśniewski kandydatem na szefa NATO?

Odnosząc się do dyskusji o następcy Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO, wicemarszałek Sejmu zasugerował, że przyszły szef Sojuszu powinien pochodzić z Europy Środkowo-Wschodniej i być socjaldemokratą. – Jest taki polityk w Polsce, nazywa się Aleksander Kwaśniewski, który w czasach bardzo trudnych dał Polsce bezpieczeństwo wprowadzając ją do UE i NATO. Światu potrzebne jest bezpieczeństwo, a on wie, jak to zrobić” – wyjaśnił.

Lars Klingbeil, pytany przez DW, czy kierowany przez SPD rząd mógłby poprzeć kandydaturę Kwaśniewskiego, odpowiedział wymijająco: – Rzeczywiście musimy znaleźć teraz następcę (Stoltenberga). Może być Pan pewien, że każde zgłoszone nazwisko zostanie przez niemiecki rząd dokładnie rozważone. Mam jednak zasadę, że o sprawach personalnych nie spekuluję na konferencjach prasowych.

Populiści czyhają na potknięcia

Po południu szef SPD uczestniczył w dyskusji o kierunkach socjaldemokratycznej polityki bezpieczeństwa w Europie. Węgierska europosłanka Klara Dobrev z Koalicji Demokratycznej ostrzegała przed kompromisami z autokratami i dyktatorami w rodzaju Viktora Orbana i Władimira Putina. – Za krótkowzroczność trzeba zawsze płacić wysoką cenę – powiedziała.

Zdaniem Dovile Sakaliene z Litwy, przyszła struktura bezpieczeństwa europejskiego będzie musiała zostać zbudowana bez Rosji. – Nie wszyscy są na to gotowi – zaznaczyła.

Lars Klingbeil pytany o nastroje w swojej partii, powiedział, że większość socjaldemokratów popiera nowy kurs wobec Rosji. Jak zaznaczył, młode pokolenie, w przeciwieństwie do części starszego pokolenia, nie ma żadnych sentymentów do Rosji. Jego zdaniem potrzebna jest jednak czujność, ponieważ populiści w Niemczech i w innych krajach „czyhają” na każde potknięcie rządu.

Klingbeil kieruje wraz z Saskią Esken Socjaldemokratyczną Partią Niemiec od 2021 roku. W czerwcu 2022 roku wygłosił przemówienie, które odbiło się głośnym echem w europejskich stolicach. Powiedział wtedy, że Niemcy muszą mieć „ambicje siły przewodniej”. – Po blisko 80 latach wstrzemięźliwości, Niemcy odgrywają dziś nową rolę w systemie powiązań międzynarodowych. (…) Niemcy coraz bardziej znajdują się w centrum. Musimy spełnić te oczekiwania” – powiedział wówczas.

