Szef niemieckiej dyplomacji popiera rozmowy akcesyjne z krajami Bałkanów Zachodnich

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas zaleca, by Unia Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Macedonią Północną i Albanią. Jak podkreślił, szczyt UE, który rozpoczyna się w Brdo pri Kranju w Słowenii, musi „wysłać jasny sygnał, że akcesja jest osiągalnym celem dla państw Bałkanów Zachodnich”.

Wcześniej Maas spotkał się w Berlinie z szefem północnomacedońskiej dyplomacji Bujarem Osmanim. Wśród partii politycznych w Bundestagu panuje „silna zgoda co do naszego stałego poparcia dla perspektywy akcesji Bałkanów Zachodnich do UE" – podkreślił Heiko Maas.

Według komunikatu ministerstwa spraw zagranicznych Osmani odpowiedział słowami: „To zaszczyt wiedzieć, że Niemcy są po naszej stronie”. Wsparcie partnerów, takich jak Niemcy było konieczne „przede wszystkim do przezwyciężenia różnic z Bułgarią”.

Austriacki minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg

Europa musi być zabezpieczona

Austria również naciska na znaczne przyspieszenie rozmów akcesyjnych z sześcioma krajami Bałkanów Zachodnich. Chodzi o zabezpieczenie Europy w tym regionie, jak powiedział austriacki minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg dziennikowi „Die Welt” przed spotkaniem z przywódcami politycznymi z Serbii, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii. Ostrzegł, że Chiny, Rosja lub Turcja zwiększą swoje wpływy na Bałkanach, jeśli Europejczycy będą się zbyt długo ociągać.

Komisja Europejska już w 2018 roku potwierdziła, że Macedonia Północna i Albania wdrożyły reformy wymagane do negocjacji akcesyjnych. Francja i inne kraje jednak zwolniły tempo do czasu zaostrzenia procedury dla przyszłych kandydatów.

Tirana: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Albanii Edi Rama

Obecnie Bułgaria blokuje rozpoczęcie negocjacji, ponieważ chce, aby Macedonia Północna uznała bułgarskie korzenie w swoim języku, ludności i historii. Albania postrzega siebie jako „zakładnika” tego sporu, na co ostatnio skarżył się szef tamtejszego rządu Edi Rama podczas wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Wyraźny sygnał dla regionu

W dwudniowym szczycie szefów państw i rządów UE ma także wziąć udział kanclerz Niemiec Angela Merkel. Według unijnych dyplomatów tematami rozmów będą ponadto sytuacja w Afganistanie oraz relacje z USA i Chinami.

Słowenia jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku i obecnie sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Poprzez szczyt bałkański ta była jugosłowiańska republika chce wysłać sygnał do innych państw Bałkanów Zachodnich, że przyjęcie do UE jest możliwe również dla nich.

