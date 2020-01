Szef niemieckiej dyplomacji o konflikcie USA-Iran: „Sytuacja rozładowała się”

Mimo nowych ataków na dzielnicę rządowo-dyplomatyczną w stolicy Iraku, Bagdadzie, szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas dostrzega kolejne oznaki deeskalacji konfliktu między USA a Iranem. „Z pewnością sytuacja w ostatnich godzinach znacznie się rozładowała” – powiedział Maas w porannym programie „Morgenmagazin” w telewizji ARD.

Stawia na rozmowy

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swoim przemówieniu w środę (08.01.2020) po nocnych atakach Iranu na dwie amerykańskie bazy w Iraku „mniej lub bardziej zaproponował rozmowy” – skomentował Maas.

Trump chce rozmawiać o roli Iranu w regionie i jego systemie rakiet balistycznych. Poza tym chce negocjować z Teheranem ws. porozumienia atomowego.

Maas o roli UE

Odnosząc się do dwóch nowych ataków w środę wieczorem na dzielnicę rządowo-dyplomatyczną w Bagdadzie, szef niemieckiej dyplomacji powiedział, że „nie zakłada, że był to atak, który można przypisać Iranowi lub jakiemukolwiek aparatowi państwowemu”. Stoją za tym raczej niezależnie ugrupowania, co jest kolejną „oznaką wielkiego napięcia i niestabilności” w regionie.

Dlatego Maas domaga się większego zaangażowania Unii Europejskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Silniejszy wkład UE jest „pożądany” i powinien mieć charakter „nie tylko militarny" – wskazał szef niemieckiej dyplomacji.

Iran w odwrocie

W swoim przemówieniu Trump nie zapowiedział żadnej militarnej reakcji na irańskie ataki, jedynie nowe sakcje gospodarcze.

Według Trumpa Teheran wycofuje się już z konfliktu. Wiceprezydent USA Mike Pence powiedział, że otrzymał „zachęcające" tajne informacje dotyczące zachowania Iranu w konflikcie.

afp/dom