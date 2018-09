Szef niemieckiego MSW: jest porozumienie z Włochami ws. uchodźców

– Umowa z Włochami jest gotowa – powiedział w czwartek minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer (CSU). Dokument nie został jednak jeszcze podpisany ani przez Seehofera, ani przez jego włoskiego odpowiednika Matteo Salviniego. Seehofer przyznał, że cała sprawa może się jeszcze nieco przeciągnąć. – Ale jest to sukces – przekonywał.

Włochy – nie ma podpisu, nie ma umowy

Włosi widzą to jednak inaczej. Z otoczenia włoskiego MSW słychać, że tak długo jak umowa nie została podpisana, negocjacje nie są zakończone. Minister Salivini zamierza rozmawiać o tej sprawie na piątkowym spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Wiedniu, które ma być poświęcone bezpieczeństwu i migracji. Salvini wyraźnie stwierdził też, że jego kraj podpisze tylko taką umowę, która doprowadzi do tego, że jego kraj nie będzie musiał opiekować się ani jednym dodatkowym uchodźcą.

Rząd Niemic podpisał już podobne umowy z Hiszpanią i Grecją. Przewidują one, że Niemcy mogą w ciągu 48 godzin odesłać z granicy niemiecko-austriackiej uchodźców, którzy wcześniej wystąpili już o azyl w którymś z tych krajów. Ma to być ustalane za pomocą europejskiej bazy odcisków palców Eurodac.

Co w zamian?

Umowa z Grecją nie została podpisana bez obietnicy świadczeń zwrotnych. Niemcy zobowiązały się zająć starymi sprawami łączenia rodzin uchodźców. Szacuje się, że w Grecji przebywa od 2 do 3 tys. uchodźców, którzy czekają na to, aby móc dołączyć do swoich rodzin w Niemczech. Z wcześniejszych wypowiedzi Seehofera wynika, że Niemcy wyjdą naprzeciw także władzom w Rzymie.

Odsyłania z niemieckiej granicy uchodźców, zarejestrowanych już w którymś z krajów UE, domagał się minister Horst Seehofer (CSU). Spór w tej sprawie o mało co nie doprowadził w wakacje do rozpadu rządu. Ostatecznie zdecydowano, że Seehofer ma wypracować bilateralne umowy w tej sprawie z Grecją, Hiszpanią i Włochami.

(dw,dpa,rtr/szym)