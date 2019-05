Szef niemieckiego kontrwywiadu o prawicowym ekstremizmie: "nowa dynamika”

Nawiązując do ubiegłorocznych zamieszek w Chemnitz o podłożu prawicowo-ekstremistycznym, szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang ostrzegł przed "nową dynamiką" w szeregach niemieckiego prawicowego ekstremizmu. W informacyjnej audycji ARD-Morgenmagazin, nadawanej w niemieckiej telewizji publicznej ARD, Haldenwang powiedział, że ma na myśli przede wszystkim "bardzo intensywne usieciowienie, fake newsy, kłamliwą propagandę i masową przemoc na ulicach".

Jego zdaniem ugrupowania skłonne do stosowania przemocy mogą przekształcić się w małe grupy terrorystyczne. Wszystko to wykazały wydarzenia w Chemnitz. Późnym latem ubiegłego roku w tym mieście doszło do trwających tygodniami zamieszek ulicznych, po zamordowaniu podczas miejskiego festynu 35-letniego mężczyzny. Wśród podejrzanych o jego zabójstwo znaleźli się cudzoziemcy ubiegający się w Niemczech o azyl polityczny.

Thomas Haldenwang, szef niemieckiego kontrwywiadu

Więcej kontroli w Internecie

Prawicowi ekstremiści w dalszym ciągu będą w różny sposób zaznaczać swoją obecność w różnych miejscach. "Właśnie w tej chwili mogliśmy ponownie zobaczyć ich przemarsz ulicami w mundurach, z flagami i pochodniami w rękach i przy dźwięku werbli, na wzór bojówek SA", oświadczył szef niemieckiego kontrwywiadu, nawiązując najwyraźniej do ulicznej demonstracji w Plauen w Saksonii pierwszego maja.

Haldenwang zwrócił także uwagę na utrzymywanie się zjawiska "intelektualnego prawicowego ekstremizmu", mającego bardziej wyrafinowany charakter i przybierającego formę "bardzo kompleksowych działań". Społeczeństwo powinno być na nie bardziej wyczulone i starać się je właściwie ocenić, podkreślił. Aby móc lepiej obserwować środowisko prawicowych ekstremistów, szef kontrwywiadu powtórzył swoje wcześniejsze żądanie rozszerzenia kompetencji Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji w zakresie działań podejmowanych przez niego w internecie. Kontrwywiad potrzebuje wglądu w niedostępne dla wszystkich działy internetu, ponieważ w przeciwnym razie "pozostaje ślepy i głuchy". Zwiększenie możliwości działań operacyjnych kontrwywiadu jest zadaniem ustawodawcy, stwierdził.

Thomas Haldenwang wraz z ministrem spraw wewnętrznych Horstem Seehoferem weźmie udział w dorocznym sympozjum Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, na którym zostaną przedyskutowane skutki prawicowego ekstremizmu w Internecie oraz sposoby przeciwdziałania propagandowej ofensywie z jego strony.

ARD, dpa / jak