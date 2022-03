Szef NATO: Wiarygodne doniesienia o ostrzale ewakuowanych cywili

W ocenie NATO doniesienia o rosyjskich atakach na korytarze humanitarne, którymi ewakuowano ludność cywilną z ukraińskich miast, odpowiadają prawdzie. – Są wiarygodne informacje, że cywile podczas ewakuacji byli ostrzeliwani – powiedział we wtorek (08.03.2022) w Rydze sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. – Branie na cel ludności cywilnej to zbrodnia wojenna. Jest to całkowicie nie do przyjęcia – podkreślił. I dodał, że potrzebne są prawdziwe korytarze humanitarne z pełnym przestrzeganiem ustaleń o wstrzymaniu ognia.

We wtorek rano Rosja poinformowała o utworzeniu korytarzy humanitarnych dla ewakuacji ludności cywilnej z pięciu atakowanych miast. Ewakuacją objęto Kijów, Charków, Sumy, Czernihów oraz oblężony Mariupol, gdzie sytuacja humanitarna jest najcięższa. Dwie poprzednie próby wyprowadzenia cywili z Mariupola nie powiodły się, bo – według strony ukraińskiej – Rosjanie nie przerwali ognia. Także we wtorek Kijów poinformował o kontynuacji rosyjskiego ostrzału. „Wstrzymanie ognia zostało naruszone! Rosyjskie siły ostrzeliwują teraz korytarz humanitarny z Zaporoża do Mariupola” - napisał w południe na Twitterze rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko.

Katastrofa humanitarna w Mariupolu

Nikołenko podał, że przygotowano osiem ciężarówek i 30 autobusów, które miały dostarczyć do Mariupola pomoc humanitarną i wywieźć ludność cywilna do Zaporoża. „Trzeba zwiększyć presję na Rosję, aby dotrzymała ona swoich zobowiązań” – napisał Nikołenko. Z kolei prorosyjskie siły w obwodzie donieckim już we wtorek rano oskarżały „ukraińskich nacjonalistów” o blokowanie ewakuacji.

Autobusy przygotowane do ewakuacji ludności z obleganego przez Rosjan Mariupola

Według danych Czerwonego Krzyża w Mariupolu nad Morzem Azowskim na ewakuację czeka 200 tysięcy ludzi. Sytuacja w mieście jest coraz bardziej dramatyczna. Nie ma prądu, wody i gazu. „Nie ma ulicy bez rozbitych okien, zniszczonych mieszkań i domów” – alarmuje rada miasta.

Po południu ukraińskie władze poinformowały, że pod gruzami zniszczonego przez rosyjskie pociski domu w Mariupolu z pragnienia zmarła sześcioletnia dziewczynka. – Po raz pierwszy od dziesięcioleci, być może po raz pierwszy od wkroczenia nazistów, dziecko umarło z pragnienia – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przesłaniu wideo, żądając większego wsparcia w walkach z rosyjskim agresorem.

Ukraińska posłanka Inna Sowsun oskarżyła Rosjan, że chociaż obiecali otwarcie korytarza humanitarnego z Mariupola, to potem „zrobili najpotworniejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić”. – Zaminowali miejsce, w którym ludzie mieli się zebrać, aby opuścić ten obszar – powiedziała w rozmowie z DW. Podkreśliła, że ewakuowane miały zostać przede wszystkim kobiety i dzieci.

Ukraina: 21 ofiar w Sumach

Według informacji ukraińskiego Urzędu Prezydenckiego możliwa była ewakuacja ludności z miasta Sumy na północnym wschodzie kraju oraz z Irpinia niedaleko Kijowa. Sumy opuścił konwój z mieszkańcami i zagranicznymi studentami, udając się do oddalonej o 170 kilometrów Połtawy w środkowej Ukrainie. Wcześniej, w wyniku nocnych ostrzałów rosyjskich zginęło w mieście 21 osób, w tym dwoje dzieci, podały lokalne władze.

Z kolei Irpiń opuściło 3000 osób, które ewakuowano do Kijowa. Od kilku dni trały zacięte walki wokół miasta, które w czasie pokoju liczyło około 45 tysięcy mieszkańców. Rosyjskie wojska zajęły cześć miasta. W niedzielę zginęło tam ośmioro cywili wskutek rosyjskiego ostrzału drogi ewakuacji, podały władze w Kijowie.

