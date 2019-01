Szef MSZ Niemiec: budowy Nord Streamu nie da się zatrzymać

„Nikt nie powstrzyma (budowy Nord Stream 2)” – powiedział szef niemieckiej dyplomacji podczas konferencji „Polit-Talk” zorganizowanej w czwartek przez agencję DPA. Minister przyznał, że amerykańskie restrykcje przeciwko firmom uczestniczącym w inwestycji mogą doprowadzić do wycofania się niemieckich koncernów. „Nie oznacza to jednak, że projekt nie zostanie zrealizowany” – zastrzegł Maas.

Rosja sama zrealizuje tę inwestycję, a to spowoduje, że nie będziemy mieli żadnego wpływu na kontynuowanie tranzytu gazu przez Ukrainę – mówił polityk SPD. Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Moc przesyłowa to 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Pierwszy gaz ma popłynąć tym gazociągiem pod koniec 2019 roku. Obok Gazpromu w projekcie uczestniczą firmy niemieckie, francuskie i austriackie.

Krytyka z wielu krajów

Inwestycja jest ostro krytykowana przez władze USA. Przeciwnikami projektu są też Polska i kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia. Pomimo braku ostatecznej zgody ze strony Danii, od kilku miesięcy trwa układanie rur na dnie Bałtyku. O sprawie Nord Stream 2 Maas będzie dziś rozmawiał ze swoimi odpowiednikami w Moskwie i w Kijowie. Niemiecki minister składa w ten piątek roboczą wizytę w Rosji i na Ukrainie. Głównym tematem rozmów z rosyjskim szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem będzie jednak przyszłość traktatu rozbrojeniowego INF – powiedziała rzeczniczka Maasa. – Minister chce zrobić wszystko, aby do samego końca wyznaczonego terminu rozmawiać o tej sprawie ze stroną rosyjską – dodała.

Jeszcze miesiąc

Stany Zjednoczone dały Rosji czas do połowy lutego, aby powrócić do przestrzegania zapisów traktatu. Zdaniem Waszyngtonu, a także NATO, Rosja mając system rakietowy 9M729 łamie umowę podpisaną w 1987 roku między USA a ówczesnym Związkiem Radzieckim. Przewiduje ona likwidację wszystkich lądowych rakiet nuklearnych średniego i pośredniego zasięgu. Prowadzone w tym tygodniu rozmowy mające na cele utrzymanie traktatu w mocy zakończyły się niepowodzeniem. Moskwa i Waszyngton obarczały się wzajemnie winą za groźbę zerwania traktatu.

lep/szym