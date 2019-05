Szef dyplomacji USA odwołuje wizytę w Berlinie. "Pilne sprawy"

Mike Pompeo miał właściwie spotkać się dzisiaj w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel i szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem. Tematem rozmów miały być, obok kwestii bilateralnych, sytuacja na Ukrainie, w Wenezueli, w Iranie i Syrii oraz stosunki z Rosją i Chinami. Niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło odwołanie przyjazdu Pompeo. Nie wdało się jednak w szczegóły, tylko odesłało do ambasady Stanów Zjednoczonych.

Byłaby to pierwsza wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w Niemczech od czasu objęcia przez niego przed rokiem tej funkcji.

„Cieszymy się z uzgodnienia nowego terminu tych ważnych rozmów” - napisała na Twitterze ambasada USA w Niemczech. Szef amerykańskiej dyplomacji „cieszy się już na przyjazd do Berlina”.

Napięte stosunki transatlantyckie

Od czasu objęcia na początku 2017 r. urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa relacje na linii Waszyngton-Berlin stały się chłodne. Rząd USA zarzuca niemieckiemu partnerowi w NATO zbyt niskie wydatki na obronę, krytykuje niemiecko-rosyjski gazociąg Nord Stream 2 i grozi cłami karnymi za nadwyżkę handlową Niemiec. Różnica zdań dzieli też obydwa państwa w kwestiach takich jak umowa nuklearna z Iranem, jednostronnie wypowiedziana przed rokiem przez USA, a także zapowiedziane wycofanie się Stanów Zjednoczonych z paryskiej umowy klimatycznej.

Mike Pompeo wyjątkowo długo zwlekał z przyjazdem do Niemiec. Zrezygnował z udziału w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym br., chociaż przebywał w tym czasie w Europie odwiedzając Polskę, Słowację, Węgry, Belgię i Islandię. Podczas wizyt szefa niemieckiego MSZ w Waszyngtonie Heiko Maasa obserwatorzy zauważali, że Pompeo unikał okazji do wspólnego wystąpienia z Maasem przed dziennikarzami. Niemcy, do których Pompeo w końcu dzisiaj nie dotarł, byłyby 39. z kolei, odwiedzanym przez niego państwem.

Maas: Nieodzowna współpraca

Tuż przed planowanym spotkaniem ze swoim amerykańskim kolegą szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas podkreślił konieczność współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. „Praktycznie o wszystkich międzynarodowych tematach i konfliktach można rozmawiać i rozwiązywać je tylko w dialogu z USA” - powiedział sieci gazet RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland). „Potrzebujemy ścisłych kontaktów z Waszyngtonem” - dodał Maas. Dlatego Niemcy są „żywo zainteresowane tym, by w kwestii pilnych kwestii międzynarodowych ściśle współpracować z Amerykanami i reprezentować europejskie stanowisko”.

(AFP, DPA / stas)