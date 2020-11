Szef dyplomacji Niemiec jednym zdaniem krytykuje Trumpa

Rząd w Berlinie jest jeszcze powściągliwy w komentowaniu wyborów w USA. Jednak szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas jednym zdaniem skrytykował postawę urzędującego prezydenta Donalda Trumpa. Nawiązał do jego żądania, by przerwać liczenie głosów. „W momencie, kiedy wyniki wyborów były jeszcze lepsze dla pana Trumpa, domaganie się przerwania liczenia, nie odpowiada w pełni demokratycznej kulturze Stanów Zjednoczonych, którą znany” – powiedział Maas w programie ARD.

Szef dyplomacji Niemiec Heiko Maas

CNN: Pensylwania dla Bidena

Trzeciego dnia po wyborach prezydenckich w USA z każdym liczeniem głosów coraz bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo kandydata Demokratów Joe Bidena.

Według stacji telewizyjnej CNN Biden wyprzedził Trumpa w Pensylwanii o ok. 5,5 tys. głosów. W stanie tym policzono najpierw karty do głosowania z samego dnia wyborów, a potem te, które nadeszły pocztą. Z powodu pandemii koronawirusa znaczna część zwolenników Bidena głosowała korespondencyjnie. Początkowo Trump miał przewagę w tym stanie ok. 700 tys. głosów. Kiedy przystąpiono do liczenia głosów oddanych listownie (nie można ich zliczać przed dniem wyborów), przewaga Trumpa coraz bardziej malała.

Zwycięstwo w tym stanie pozwoliłoby Bidenowi znacznie przekroczyć próg 270 głosów elektorskich potrzebnych do wygranej w wyborach.

Georgia dla Bidena?

Jak podają stacje CNN i Fox News, Joe Biden wyprzedza też Republikanina Trumpa w kluczowym stanie Georgia. 6 listopada rano (czasu lokalnego) przewaga demokraty wynosiła 917 głosów. W 2016 roku Trump wygrał w Georgii z dużą przewagą. Georgia dałaby Bidenowi 16 głosów elektorskich.

Czy to wystarczy do zwycięstwa, zależy także od rozwoju wydarzeń w Arizonie (z 11 elektorami). Agencja prasowa Associated Press i stacja Fox News według własnych wyliczeń przyznały już ten stan Bidenowi z przewagą ok. 50 tys. głosów.

Trump dalej o „oszustwach”

Trump po raz kolejny stwierdzi – tym razem na Twitterze – że z jego punktu widzenia przy głosach oddanych „legalnie”, jest on w stanie łatwo wygrać wybory. Wcześniej podczas wystąpienia w Białym Domu twierdził, że Demokraci próbują odebrać mu zwycięstwo przez oszustwo. Twitter niezwłocznie ostrzegł, że treść wpisu Trumpa „może wzbudzić kontrowersje lub wprowadzać w błąd w kwestiach dotyczących udziału w wyborach lub innej procedurze obywatelskiej".

Nastroje zaognia także najstarszy syn prezydenta – Donald Trump Junior, który na Twitterze zaapelował do ojca o „totalną wojnę” o wybory. „Najlepszą rzeczą dla przyszłości Ameryki byłoby, aby @realDonaldTrump poszedł na totalną wojnę o te wybory, aby ujawnić wszystkie oszustwa, machlojki (...)” – napisał.

Twitter uznał także ten wpis za kontrowersyjny.

Stacje telewizyjne przerwały transmisję

Kanały ABC, CBS i NBC przerwały transmisję konferencji prasowej Trumpa, wracając do normalnego programu – ostro krytykując jego wypowiedzi. „Musimy teraz przerwać, ponieważ prezydent wyraził szereg zarzutów bez pokrycia”, powiedział Lester Holt z NBC. Nie ma żadnych dowodów na oszustwa wyborcze.

(DPA, AFP/dom)