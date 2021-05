Szef dyplomacji Niemiec: Hamas celowo eskaluje konflikt

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas zarzucił radykalnej islamskiej organizacji Hamas celową eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie poprzez „terror rakietowy” przeciwko Izraelowi. „Kiedy w kierunku izraelskich miast wystrzeliwanych jest ponad tysiąc rakiet, to ma to już szczególny wymiar” – powiedział Maas w wywiadzie dla regionalnego dziennika „Saarbruecker Zeitung”. „W takiej sytuacji Izrael musi się bronić” – dodał.

Według Maasa Hamas „w i tak już napiętej sytuacji świadomie i masowo eskalował sytuację poprzez terror rakietowy – z przerażającymi skutkami dla Izraelczyków i Palestyńczyków”. Jak stwierdził, należy zapobiec, „by teraz, po zakończeniu Ramadanu, sytuacja po raz kolejny się pogorszyła”. „Czekają nas krytyczne dni” – ostrzegł szef niemieckiej dyplomacji.

Wystarczą „małe prowokacje”

Jednocześnie Maas zaapelował do Izraela i Palestyńczyków, by po latach znów usiedli do stołu rozmów i podjęli bezpośrednie negocjacje. Biorąc pod uwagę nierozwiązany konflikt na Bliskim Wschodzie, wystarczą „małe prowokacje”, aby rozniecić przemoc. „To się nie skończy tak długo, jak długo nie będzie politycznego rozwiązania” – ostrzegł Maas. Jego zdaniem takiego rozwiązania politycznego szukano w ostatnich latach „zdecydowanie za mało”.

Obawy przed wojną

Od poniedziałku wieczorem, 10 maja, ze Strefy Gazy wystrzelono w kierunku Izraela ponad 1600 rakiet. W odpowiedzi armia izraelska około 600 razy zbombardowała cele w Strefie Gazy. Eskalacja wywołuje międzynarodowe obawy przed wznowieniem wojny na Bliskim Wschodzie.

W Strefie Gazy zginęły co najmniej 103 osoby, w tym 27 dzieci, a ponad 580 osób zostało rannych – podały lokalne władze. Po stronie izraelskiej od rakiet wystrzelonych ze Strefy Gazy zginęło siedem osób, w tym sześcioletnie dziecko. Kilkadziesiąt osób zostało rannych.

(AFP/dom)