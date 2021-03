Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech ostrzega przed AfD

Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster ostrzegł przed lekceważeniem partii Alternatywa dla Niemiec. Jego zdaniem mamy do czynienia z pogłębiającą się obojętnością wobec AfD, co jest, jak ocenił, przerażające.

Schuster zwrócił uwagę, że wiele osób odczuwa ulgę z powodu słabych wyników sondażowych AfD. Jak stwierdził, nie można jednak ustawać w wysiłkach, aby zamknąć tej partii drogę do parlamentu.

„Społeczeństwo nie może godzić się na to, aby w parlamencie zasiadała partia mająca bliskie związki ze środowiskiem skrajnej prawicy i która wprowadza jej poglądy na salony” - napisał w gościnnym artykule na stronach internetowych gazety „Bild”.

Zdaniem Schustera od początku pandemii koronawirusa AfD nie miała do zaoferowania żadnych konstruktywnych propozycji ani rzeczowej krytyki, wręcz przeciwnie. „Jej politycy bezczelnie porównują działania rządu z nazistowską ustawą o pełnomocnictwach i dopuszczają do tego, że koronasceptycy wdzierają się do Bundestagu”.

Jak dodał, gdyby realizować plany AfD to obecnie Niemcy nie miałyby prawdopodobnie żadnej szczepionki na koronawirusa, a jednocześnie całkowite załamanie się służby zdrowia z powodu wielkiej liczby zakażeń.

Policyjni związkowcy nie chcą AfD

Także niemiecki związek zawodowy policji GdP odcina się od Alternatywy dla Niemiec. „Zgodnie ze stanowiskiem zarządu GdP nie da się pogodzić jednoczesnego członkostwa w partii AfD oraz w związku zawodowym policji (…) AfD jest partią pogardzającą człowiekiem, która nie poczuwa się do odpowiedzialności za demokrację ani historyczne zobowiązania Niemiec – przekazały w piątek (12.03.21) władze związku.

– Poprzez prowokacje i inscenizacje AfD chce zaistnieć medialnie, jest nastawiano wrogo do związków zawodowych i nie podziela solidarnego fundamentu naszego społeczeństwa – powiedział wiceprzewodniczący GdP Dietmar Schilff.

Nie wiadomo dokładnie ilu członków AfD należy do policyjnego związku zawodowego, ale z pewnością występują takie przypadki. Wiadomo, że członkiem GdP jest poseł Alternatywy dla Niemiec Martin Hess, który był w przeszłości policjantem. Hess skrytykował stanowisko władz związku. Jak powiedział, GdP zachowuje się jak „przedłużona ręką Zielonych i SPD, a więc dwóch partii, które regularnie depczą interesy funkcjonariuszy policji”.

(DPA/szym)

