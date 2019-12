Szef Bundestagu: "Ochrona klimatu nie jest za darmo"

Przewodniczący Bundstagu (CDU) zaapelował do Niemców, by nastawili się na ograniczenia w życiu i zrezygnowali na rzecz ochrony klimatu z dotychczasowych nawyków konsumpcyjnych. − Ochrona klimatu nie jest za darmo − powiedział Schäuble w wywiadzie dla wtorkowego wydania „Neue Osnabrücker Zeitung”. Jest on zdania, że pakietu klimatycznego niemieckiego rządu nie można sprzedawać ludziom jako „świadczenia socjalnego”.

Wyższe koszty

Jak podkreślił szef Bundestagu koszty ogrzewania i benzyny będą wyższe nawet, jeśli mają je zamortyzować dodatek na dojazdy do pracy, niższe ceny energii elektrycznej i tańsze bilety kolejowe. Schäuble jest jednak przekonany, że można sprostać zmianie stylu życia na klimatycznie bardziej świadomy. − W naszej historii uporaliśmy się z większymi wyzwaniami. Będziemy musieli zmienić nasze dotychczasowe życie − zapowiedział chadek. Posłużył się przy tym przykładem z turystyki, mówiąc, że „na pewno wielkim szczęściem jest polecieć na Malediwy czy wybrać się do Wenecji, jednak w przyszłości obywatele Niemiec powinni rzadziej korzystać z tego szczęścia”- uważa Wolfgang Schäuble.

Bundestag oraz Bundesrat zatwierdziły w ubiegłym tygodniu pakiet klimatyczny rządu. Przewiduje on m.in., że od 2021 r. cena za tonę CO2 wyniesie 25 euro. Z drugiej strony już na przełomie roku ma dojść do 10- procentowej obniżki biletów kolejowych. Natomiast od 2021 r. wprowadzona zostanie podwyżka o 5 centów dodatku na dojazd do pracy, jeśli dojazd ten będzie dłuższy niż 21 km.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 1. Zużywać mniej węgla, ropy i gazu Większość gazów cieplarnianych jest emitowana do atmosfery przez elektrownie, przemysł i środki transportu. Ogrzewanie budynków to 6 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Kto efektywnie wykorzystuje energię i ogranicza zużycie surowców paliwowych, ten chroni klimat.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 2. Własna produkcja energii elektrycznej Energia elektryczna nie musi pochodzić z elektrowni węglowych czy gazowych. Są inne mmożliwości, przystępne dla wielu kieszeni. Inwestycja w urządzenia fotowoltaiczne do produckji energii lub nawet tylko kolektory słoneczne do ogrzewania domu i wody szybko się zwraca.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 3. Promować dobre pomysły Coraz więcej gmin, firm czy spółdzielni inwestuje w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i czerpie korzyści ze sprzedaży "czystego" prądu. Ten park solarny należy do niemieckiej gminy Saerbeck, liczącej 7200 mieszkańców. Produkuje się tu tyle energii, że można sprzedawać jej nadwyżki. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych chciała poznać ten model produkcji i organizacji.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 4. Zamknąć dopływ pieniędzy "trucicielom" Coraz więcej ludzi, funduszy emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, uniwersytetów i miast wycofuje swoje aktywa z przedsiębiorstw wykorzystujących surowce kopalniane. Muenster jest pierwszym miastem w Niemczech, które przyłączyło się do tzw. ruchu "divestment". Na całym świecie podobnie postąpiło już wiele miast. Ten globalny ruch jest bardzo dynamiczny, bo przyłączyć może się do niego każdy.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 5. Zostaw samochód, wsiądź na rower Rowery i publiczne środki komunikacji pozwalają zmiejszyć emisję CO2. W porównaniu z samochodem autobus pozwala zaoszczędzić 5-krotnie więcej emisji, pociąg o napędzie elektrycznym - nawet 15-krotnie. W Amsterdamie większość mieszkańców jeździ rowerami. Władze miasta zadbały o odpowiednią sieć ścieżek rowerowych.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 6. Niekoniecznie samolotem Komunikacja lotnicza jest szczególnie szkodliwa dla klimatu. Liczby ukazują dylemat: Aby osiągnąć globalne cele klimatyczne, każdy mieszkaniec ziemi nie powinien spowodować emisji wyższej niż 5,9 t CO2 rocznie. Jeden przelot z Berlina do Nowego Jorku i spowrotem powoduje emisję 6,5 t. CO2 na osobę.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 7. Ograniczyć spożycie mięsa Do emisji gazów cieplarnianych przyczynia się także rolnictwo. Przy uprawie ryżu oraz w przewodach pokarmowych krów, owiec i kóz powstaje zabójczy dla klimatu metan. Krytycznie należy postrzegać także konsumpcję mięsa, gdyż do tuczenia zwierząt potrzeba m.in. soi. Dla jej produkcji karczuje się lasy tropikalne, co zaburza cały ekosystem.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 8. Kupuj eko Szczególnie szkodliwy dla atmosfery jest tlenek diazotu, który przyczynia się do efektu cieplarnianego w 6 proc. Powstaje on w elektrowniach i silnikach, ale także przez sztuczne nawożenie upraw rolnych na skalę przemysłową. W ekorolnictwie stosuje się tylko nawożenie naturalne, co wiąże się z mniejszą emisją tego gazu do atmosfery.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 9. Ekobudownictwo i świadoma konsumpcja W procesie produkcji stali i cementu powstaje dużo CO2. Natomiast przy produkcji drewna czy bambusa rośliny pochłaniają CO2 z atmosfery i produkują tlen. Kto decyduje się na naturalne surowce budowlane, pomaga chronić klimat. To samo odnosi się do konsumpcji: im bardziej jest energooszczędna, tym lepiej dla środowiska.

10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 10. Uczulić na problem Jak można ograniczyć efekt cieplarniany, żeby dzieci mogły żyć w świecie wolnym od katastrof i kataklizmów? Podstawą jest edukacja, uczulenie na problemy i zachęta do konkretnych działań. Liczy się każdy człowiek. Autor: Małgorzata Matzke



afp/jar

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>