Szef Bundesbanku odchodzi. „Powody osobiste”

- Doszedłem do wniosku, że ponad dekada na tym stanowisku to już wystarczający okres. Czas na nowy rozdział. I dla mnie, i dla naszego banku - napisał Jens Weidmann w mailu do swoich pracowników.

„Względy osobiste”

W liście do niemieckiego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera Weidmann poprosił, by najpóźniej do końca roku został zwolniony z obowiązków szefa Bundesbanku. Swoją decyzję motywuje „względami osobistymi”. Środowisko finansowe jest zaskoczone tą nagłą decyzją.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert powiedział, że Angela Merkel przyjęła dymisję „z żalem, ale i z szacunkiem”. Niemiecka kanclerz podkreśliła, że Weidmann sprawował swój urząd w bardzo trudnych dla rynków finansowych czasach. Seibert dodał, że poszukiwaniem następcy Weidmanna zajmie się już nowy rząd Niemiec.

Także Olaf Scholz, minister finansów i prawdopodobnie przyszły kanclerz podziękował Weidmannowi za lata pracy i podkreślił jego zasługi dla „niemieckiej i europejskiej polityki monetarnej”.

Siedziba Bundesbanku we Frankfurcie nad Menem (z przodu), za nią wieżowiec EBC

Spięcia z europejskim bankiem

Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, stwierdziła natomiast, że „mocno żałuję decyzji”. Podkreśliła też, że szef Bundesbanku „był człowiekiem, który miał jasne poglądy na politykę monetarną, ale zawsze szukającym kompromisów”.

Nie jest jednak tajemnicą, że Jens Weidmann często się spierał z szefostwem EBC i uważał politykę europejskiego banku za „ultra-luźną”.

Niemiecki bank centralny jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu bankowego oraz prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa - podobnie jak polski NBP. Jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

