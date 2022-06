Sześć krajów, które zmieniły swoje nazwy

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła niedawno, że Turcja zastąpi swoją angielską nazwę „Turkey” nazwą „Türkiye”.

– Türkiye jest najlepszym odzwierciedleniem i wyrazem kultury, cywilizacji i wartości narodu tureckiego – mówił w grudniu ubiegłego roku prezydent Recep Tayyip Erdogan, gdy jego rząd ogłosił zmianę nazwy kraju.

Taki rebranding może mieć również związek z irytacją Erdogana, że jego kraj jest nazywany angielskim słowem oznaczającym indyka – „Turkey”. Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlüt Cavusoglu wyjaśnił, że zmiana ta jest częścią inicjatywy Erdogana mającej na celu „zwiększenie wartości marki naszego kraju”. Angielskie słowo „Turkey” oznaczające indyka ma swoje korzenie w nazwie kraju – Turcji: pierwotnie perliczki były importowane do Europy przez Turcję i dlatego nazywano je „kurkami tureckimi”. Osadnicy w Ameryce Północnej używali tej nazwy dla określenia dużego ptaka, który tam powszechnie występował – indyka.

Oto kilka przykładów państw, które również zmieniły swoje nazwy.

Macedonia Północna ostatecznie przystąpiła do NATO w 2020 r.

Macedonia Północna

W 2019 roku Republika Macedonii, wcześniej oficjalnie nazywana byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, stała się Republiką Macedonii Północnej. Powód był czysto polityczny. Kraj ten chciał przystąpić do NATO od lat 90. XX wieku i aby to osiągnąć, musiał poprawić swoje stosunki z Grecją.

Z greckiego punktu widzenia używanie nazwy Macedonia zawsze było problematyczne, ponieważ jeden region w Grecji również nazywa się Macedonia, a ponadto istniało tam starożytne królestwo greckie o tej samej nazwie. Ateny chciały, aby ten kraj bałkański całkowicie zrezygnował z używania tej nazwy i zaproponowały w zamian nazwy „Vardar” oraz „Skopje”. Po długich negocjacjach zgodzono się na nazwę „Macedonia Północna”. Jednak jego język narodowy nadal nazywa się macedońskim, a obywateli tego kraju – Macedończykami. Macedonia Północna zaś wstąpiła do NATO w roku 2020.

Król Mswati III

Eswatini

W kwietniu 2018 roku król Mswati III zmienił kolonialną nazwę swojego kraju z Suazi na Eswatini. Mówi się, że przeszkadzało mu to, że niektórzy mylili Suazi ze Szwajcarią. Zmiana nazwy została ogłoszona z okazji 50. rocznicy powstania tego afrykańskiego państwa. Kraj ten już przed czasami kolonialnymi nosił nazwę Eswatini. Nazwa ta oznacza „kraj ludu Suazi”.

Czechy

Do 2016 roku to środkowoeuropejskie państwo było znane jako Republika Czeska, ponieważ w chwili jego powstania nie udało się ustalić krótkiej nazwy. Za zmianą nazwy kraju stały względy marketingowe. W 2016 roku rząd w Pradze zmienił oficjalną nazwę kraju na Czechy i zalecił stosowanie tej wersji w kontekście międzynarodowym. Panuje opinia, że podobnie jak Francja, która oficjalnie nazywa się Republiką Francuską, tak i Republika Czeska mogłyby nazywać się Czechami. Nazwa „Czechy” jest również łatwiejsza do stosowania w odniesieniu do produktów.

Chociaż UE, ONZ i duże koncerny międzynarodowe nazywają ten kraj po angielsku „Czechia”, nazwa ta nie zyskała jeszcze większej popularności w świecie anglojęzycznym. Być może wynika to również z tego, że może być mylona z angielską nazwą Czeczenii (Chechnya), autonomicznej republiki Federacji Rosyjskiej. W 2020 roku premier Czech Andrej Babis powiedział dziennikowi „Wall Street Journal”, że nazwa „Czechia” w ogóle mu się nie podoba.

Młody mężczyzna z deską do bodyboardingu na plaży w Tarrafal na Cabo Verde

Cabo Verde

Wyspiarskie państwo Cabo Verde, znane również pod nazwą Republika Zielonego Przylądka, leży na Oceanie Atlantyckim, około 700 km od wybrzeży Senegalu. Jego naród złożył oficjalny wniosek o zmianę nazwy w 2013 roku. Do tego czasu kraj ten nosił nazwę Wyspy Zielonego Przylądka, która była częściową anglicyzacją oryginalnej portugalskiej nazwy Cabo Verde, czyli „zielony przylądek”.

Prawdopodobnie za zmianą nazwy kraju kryły się względy praktyczne. Jego ówczesny minister kultury powiedział, że szukano takiej nazwy, której nie trzeba przekładać na inne języki, a „Cabo Verde” spełniało ten warunek. Poza tym ta nazwa kojarzy się pozytywnie wielu ludziom ze słońcem i morzem oraz pogodnymi mieszkańcami.

Sri Lanka

Podobnie jak Eswatini, Sri Lanka również zmieniła nazwę, aby pozbyć się kolonialnych pozostałości. Choć oficjalna zmiana nazwy została zakończona w 1972 roku, gdy kraj uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii, dopiero w 2011 roku Sri Lance udało się całkowicie wycofać z oficjalnego używania jej starej, kolonialnej nazwy „Cejlon”, ale popularny i bardzo ceniony gatunek herbaty cejlońskiej pozostał przy swojej nazwie.

