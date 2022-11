Szczyt klimatyczny. Szefowa dyplomacji Niemiec ostrzega przed fiaskiem

– Nie zgodzimy się na żadne propozycje, które oddalają nas od celu 1,5 stopnia Celsjusza – oświadczyła w sobotę (19.11.2022) szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock podczas międzynarodowej konferencji klimatycznej COP27 w Szarm el-Szejk.

W obliczu braku kompromisu w piątek wieczorem postanowiono przedłużyć szczyt i kontynuować negocjacje nad dokumentem końcowym. Projekt porozumienia, który pojawił się w piątek rano, postulował stopniowe odchodzenie od węgla. Nie wspominał jednak o rezygnacji z ropy naftowej i gazu, co zdaniem części uczestników zagraża głównemu celowi negocjacji klimatycznych: ograniczeniu globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

Stawką jest wolność przyszłych pokoleń

W ocenie Baerbock nie do przyjęcia są zapisy, które „stawiają pod znakiem zapytania wolność przyszłych pokoleń”. Propozycje, które krążą, sugerują, że w następnej dekadzie żadne państwo nie będzie zmuszone zwiększyć swych ambicji dotyczących ochrony klimatu, uważa niemiecka minister.

– Oznaczałoby to, że na tej konferencji cel 1,5 stopnia Celsjusza zostałby „uśmiercony”. A w tym Unia Europejska nie weźmie udziału – dodała.

Aktywistki klimatyczne na COP27 żądają odejścia od paliw kopalnych

Jak podkreśliłą, ocieplanie się planety i jego skutki, jak częściej występujące susze, burze i powodzie, już obecnie prowadzą wiele spośród najbardziej narażonych państw „na skraj załamania”. – Trzeba im pomóc – dodała. – Nie jestesmy w Egipcie po to, aby wyprodukować jakiś papier, ale po to, by utrzymać cel 1,5 stopnia przy życiu – powiedziała, apelując o o wykonanie „wielkiego kroku naprzód”.

Emisje muszą spaść do zera

W podpisanym w grudniu 2015 roku 195 krajów zobowiązało się do utrzymania wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia. Od tamtego czasu temperatury na świecie wzrosły już średnio o 1,1 stopnia, w Niemczech mocniej.

Naukowcy ostrzegają, że przekroczenie celu 1,5 stopnia wiąże się długotrwałymi, nieodwracalnymi zmianami, na przykład utratą niektórych ekosystemów i wywołać niekontrolowane reakcje łańcuchowe. Osiągnięcie celu 1,5 stopnia będzie wymagać drastycznego ograniczenia emisji CO2, związanych z działalnością człowieka – do zera w 2050 roku.

