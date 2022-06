Szczyt G7 w Elmau. Ukraina w centrum uwagi

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu prezydent USA Joe Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz odbyli kilkugodzinną rozmowę za zamkniętymi drzwiami. Gdy na chwilę wyszli do dziennikarzy Biden powiedział, że prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi wydawało się, że NATO się rozpadnie, ale to sie nie stało i się nie stanie. „Musimy trzymać się razem” - powiedział do Scholza dziękując za zaangażowanie na rzecz Ukrainy.

Prezydent Biden potępił na szczycie dzisiejszy atak rakietowy na Kijów i inne ukraińskie miasta. Jak powiedział, świadczy to o barbarzyństwie Rosji. Z kolei przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii Emmanuel Macron i Boris Johnson porozumieli się w Elmau w sprawie zwiększenia pomocy dla Ukrainy. Szczegóły na razie nie są znane, ale podkreślono, że decyzja ta zapada w krytycznym momencie wojny.

Sankcje na złoto?

Także przed rozpoczęciem szczytu Wielka Brytania, USA, Kanada i Japonia zapowiedziały kolejne sankcje wobec Kremla. Jak poinfomował w niedzielę rząd brytyjski, wspomniane kraje już wkrótce wprowadzą zakaz importu złota z Rosji. Rząd USA oczekuje, że do końca szczytu, który potrwa do wtorku 28 czerwca do decyzji tej dołączą także Niemcy oraz inne kraje Unii Europejskiej. Według premiera Wlk. Brytaniii Borysa Johnsona posunięcie to „uderzy bezpośrednio w rosyjskich oligarchów" oraz w „samo serce machiny wojennej” Władimira Putina. - Musimy reżimowi Putina zakręcić kurek z pieniędzmi - powiedział Johnson.

Zdaniem rządu brytyjskiego po surowcach energetycznych złoto jest dla Rosji najważniejszym towarem eksportowym. Dlatego premier Johnson chce podczas szczytu w Bawarii wywrzeć nacisk na inne państwa, by dołączyły do planowanej decyzji i w ten sposób „dalej izolować Rosję od międzynarodowego systemu finansowego". Jak zapowiedział wysoki rangą przedstawiciel rządu USA : „To będzie wytyczna G7”.

Zwiększenie presji na Rosję

Również w UE mówi się już o sankcjach wobec Rosji w handlu złotem. Do tej pory nie podjęto jednak żadnych oficjalnych decyzji. Oprócz Niemiec, do krajów UE należących do grupy G7 należą także Francja i Włochy. Decyzje o sankcjach muszą być podejmowane jednomyślnie przez 27 państw UE.

Na trzydniowym szczycie w bawarskim Elmau (26-28 czerwca) kraje G7 w niedzielę wieczorem chcą również ocenić skuteczność dotychczasowych sankcji i omówić dalsze kroki. Dotyczy to również amerykańskiej propozycji nałożenia limitu cenowego na rosyjską ropę. Ma to na celu zmniejszenie dochodów Moskwy z eksportu tego surowca.

Po surowcach energetycznych złoto jest dla Rosji najważniejszym produktem eksportowym

Sankcje na złoto są częścią „serii kroków mających na celu ciągłe zwiększanie presji na Putina i Rosję” - powiedział przedstawiciel rządu USA. Odnosząc się do wszystkich wspólnych sankcji grupy G7 dodał, że będą one miały „dramatyczny wpływ” na rosyjską gospodarkę, która w tym roku ma się skurczyć w tempie dwucyfrowym.

Rząd brytyjski szacuje, że w 2021 roku eksport rosyjskiego złota wyniósł 12,6 mld funtów (14,6 mld euro). Według przedstawiciela rządu USA w 2020 roku Rosja wyeksportowała złoto za prawie 19 mld dolarów (18 mld euro). Głównymi nabywcami surowca były kraje G7, z czego 90 proc. trafiło do Wielkiej Brytanii. USA importowały ostatnio złoto o wartości mniejszej niż milion dolarów rocznie.

Jak podkreślił brytyjski rząd: „W ostatnich miesiącach wzrosła również wartość złota wśród rosyjskich elit, ponieważ oligarchowie kupują złoto, aby uniknąć finansowych skutków zachodnich sankcji”. Biorąc pod uwagę centralną rolę Londynu w międzynarodowym handlu złotem oraz równoległe działania podjęte przez USA, Japonię i Kanadę, zamrożenie importu miałoby „globalne konsekwencje i wykluczyłoby ten surowiec z oficjalnych rynków międzynarodowych”.

