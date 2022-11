Szczyt G20 na Bali: zakończyć wojnę w Ukrainie

Prezydent Indonezji Joko Widodo rozpoczął szczyt G20 na Bali, wzywając do wspólnych wysiłków w celu zakończeniawojny w Ukrainie. Zaapelował do szefów państw i rządów przed rozpoczęciem obrad, by sprostali swojej odpowiedzialności i pracowali na rzecz zakończenia wojny. Widodo ostrzegł też przed „nową zimną wojną”. – Dziś oczy świata są skierowane na nas – powiedział prezydent Indonezji. Szczyt G20 nie może zakończyć się niepowodzeniem – dodał.

Zełenski: zatrzymać tę wojnę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do uczestników szczytu z przesłaniem wideo. „Jestem przekonany, że nadszedł czas, kiedy ta niszczycielska wojna rosyjska musi i może zostać zatrzymana” – powiedział. „Uratuje to tysiące istnień ludzkich”.

Zełenski skierował swoje przesłanie do „G19”, najwyraźniej wykluczając Rosję. Potępił „szalone groźby Moskwy dotyczące użycia broni jądrowej”. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego „szantażu nuklearnego” – powiedział.

Szczyt bez Władimira Putina

W szczycie na Bali nie uczestniczy prezydent Rosji Władimir Putin. Reprezentuje go minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz po przylocie na Bali w poniedziałek wieczorem (14.11.2022) powiedział, że na szczycie G20 trzeba rozmawiać także o konsekwencjach rosyjskiej wojny napastniczej. – Wojna zaostrzyła kryzys głodu na świecie. Głodującym trzeba pomóc już teraz – powiedział Olaf Scholz.

Ukraina jest jednym z największych producentów zboża na świecie, jednak w wyniku napaści Rosji na Ukrainę mocno ucierpiał eksport ukraińskiego zboża. W swoim wideoprzesłaniu prezydent Zełenski zaapelował o przedłużenie umowy o eksporcie zboża przez Morze Czarne. Wynegocjowane pod mediacją ONZ i Turcji porozumienie wygasa 19 listopada.

(AFP/dom)