Szczyt G20: Merkel żąda globalnej solidarności w koronakryzysie

Jak zwykle, także w tym przypadku chodzi o więcej pieniędzy. "Aby stłumić pandemię, dostęp do szczepionki musi być możliwy dla każdego kraju po przystępnej cenie. Ale obiecane na to do tej pory środki są niewystarczające", powiedziała kanclerz Angela Merkel na szczycie G20 w Rijadzie, który w tym roku przybrał formę telekonferencji. "Dlatego proszę wszystkich o wsparcie tej ważnej inicjatywy", dodała odnosząc się do programu szczepień COVAX, którego celem jest dostarczenie co najmniej 2 mld zatwierdzonych szczepionek do końca 2021 roku i zapewnienie równego do nich dostępu.

Brakuje jeszcze 6 mld dolarów

Na razie udało się zebrać na ten cel prawie 5 mld dolarów, czyli 4,2 mld euro, podała kanclerz Merkel. Niemcy przeznaczyły na program COVAX ponad pół mld euro. Do końca 2021 roku jego realizacja kosztować będzie łącznie 11 mld dolarów. W programie szczepień COVAX uczestniczy 150 państw, w tym także Chiny, ale nie USA. Istnieją obawy, że uboższe kraje nie dostaną wystarczającej liczby szczepionek. Prezydent Francji Emmanuel Macron zażądał w związku z tym uniknięcia sytuacji, w której "dostęp do szczepionki będa mieli tylko bogaci". Jak powiedział, "o jej rozdziale nie może decydować tylko siła nabywcza danego kraju".

Władimir Putin na wirtualnym szczycie G20

Rosja i Chiny zgłaszają chęć współpracy

Prezydent Rosji Władimir Putin zaoferował wspólnocie międzynarodowej szeroki dostęp do opracowanej w Rosji szczepionki przeciwko koronawirusowi Sputnik V. Zapewnił, że popiera decyzję szczytu G20 o zagwarantowaniu całej ludzkości sprawiedliwego dostępu do szczepionki.

Chiński szef państwa i partii Xi Jinping oświadczył, że Chiny chcą zwiększyć współpracę z innymi państwami w walce z pandemią koronawirusa w badaniach naukowych nad szczepionką, w jej produkcji oraz dystrybucji.

Król Arabii Saudyjskiej Salman ibn Abd al-Aziz, jako gospodarz szczytu, także opowiedział się za oddaniem do dyspozycji państw rozwijających się wystarczającej liczby szczepionek po przystępnej cenie.

Prezydent Trump ignoruje BioNTech

Prezydent USA Donald Trump skupił się głównie na wychwalaniu amerykańskich dokonań w walce z pandemią i zwrócił uwagę na szczepionki przeciwko koronawirusowi opracowane przez amerykańskie firmy farmaceutyczne Moderna oraz Pfizer. Nie wymienił jednak niemieckiej firmy BioNTech, która jest partnerem Pfizera.

Udział w wirtualnym szczycie grupy G20 był prawdopodobnie ostatnim, ważnym występem publicznym Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po niespełna dwugodzinnym uczestnictwie w telekonferencji, Trump opuścił jej uczestników i wyjechał z Białego Domu do swojego klubu golfowego w stanie Virginia, o czym poinformowali dziennikarze.

Kanclerz Angela Merkel i minister finansów Olaf Scholz na wirtualnym szczycie G20

Kiedy nastąpi ożywienie gospodarcze?

Uczestniczący w szczycie w Rijadzie przedstawiciele 19 państw uprzemysłowionych i wschodzących oraz UE ostrzegli, że wyczekiwane z utęsknieniem globalne ożywienie gospodarcze jest wciąż "niepewne, nierównomierne i związane ze sporym ryzykiem". Niektóre ubogie państwa będą prawdopodobnie wymagać udzielenia im znacznych ulg w spłacaniu zaciągniętych przez nie długów.

Kanclerz Merkel zaapelowała w związku z tym o umocnienie Światowej Organizacji Handlu (WHO), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) oraz Banku Światowego. Współpraca międzynarodowa jest kluczem do zwalczenia pandemii koronawirusa, podkreśliła. Pierwszy dzień obrad grupy G20 upłynął pod hasłem "Przezwyciężyć pandemię i przywrócić wzrost gospodarczy oraz miejsca pracy".

