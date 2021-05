Szczepienia: możliwa konieczność odnowienia już w 2022 roku

– Wirus już nas nie opuści – powiedział w wywiadzie dla dzienników grupy medialnej Funke przewodniczący Niemieckiej Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO) Thomas Mertens.

Jak dodał, mieszkańcy Niemiec muszą nastawić się na to, że być może już w przyszłym roku będą musieli powtórzyć wszystkie swoje szczepienia. Thomas Mertens zwrócił uwagę na to, że producenci szczepionek, jak wynika z ich wypowiedzi, już teraz pracują nad zmodyfikowanymi wersjami preparatów, które mają być skuteczne przeciwko znanym już, mutacjom koronawirusa.

Możliwa trzecia dawka lub inna szczepionka

Przewodniczący STIKO podkreśla, że w przypadku niektórych grup zaszczepionych osób możliwe jest osłabienie działania ochronnego szczepionek, jak również to, że od samego początku jest ono za słabe. Dotyczy to pojedynczych osób w różnym wieku oraz tych, które wcześniej chorowały na określone choroby. – W przypadku osób, których odporność sterowana jest lekarstwami, może zaistnieć potrzeba podania im trzeciej dawki szczepionki już wkrótce– powiedział Mertens.

Ekspert partii SPD ds. ochrony zdrowia Karl Lauterbach uważa, że ochrona immunologiczna osób zaszczepionych na koronawirusa trwa około pół roku. Oznacza to konieczność powtórzenia szczepień przez część osób już na jesieni tego roku, jak powiedział Lauterbach dziennikom grupy medialnej Funke. Jeśli w Niemczech rozprzestrzenią się mutacje koronawirusa, przeciwko którym obecnie stosowane szczepionki nie są zbyt skuteczne, być może trzeba będzie jeszcze wcześniej zacząć podawać ludziom inną szczepionkę. Szczepionki firm AstraZeneca i Johnson & Johnson nie są na przykład zbyt skuteczne przeciwko południowoafrykańskiej odmianie koronawirusa.

– Jeśli ten wariant rozejdzie się po Niemczech, osoby zaszczepione tymi szczepionkami jako pierwsze powinny uzyskać lepszą ochronę – podkreślił Lauterbach.

Niemcy oficjalnie zainicjowały akcję szczepień 27 grudnia 2020 roku. Większa liczba szczepionek jednak były do dyspozycji dopiero od lutego tego roku. Najpierw przystąpiono do szczepienia ludzi w wieku powyżej 80 lat, pensjonariuszy i personelu domów seniora i domów opieki, personelu lekarskiego na oddziałach intensywnej opieki medycznej, pogotowia ratunkowego i ekip ratowniczych oraz określonych członków personelu medycznego w placówkach ochrony zdrowia. Oznacza to konieczność powtórzenia szczepień jeszcze w tym roku w przypadku najbardziej zagrożonych osób w podeszłym wieku.

Pierwsza dawka szczepionki jest najważniejsza

Szeroko zakrojone badania we Włoszech wykazały, jak ważna jest pierwsza dawka szczepionki. Liczba zakażeń w przypadku osób, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki spada gwałtownie w ciągu pięciu tygodni po zaszczepieniu się. W tej grupie w ciągu 35 dni po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki produkowanych przez firmy BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca, włoski Narodowy Instytut Zdrowia stwierdził spadek ryzyka zarażenia się koronawirusem o 80 procent. Liczba osób wymagających leczenia w szpitalu zmniejszyła się o 90 procent, a liczba zgonów w tej grupie spadła aż o 95 procent. Dotyczy to osób we wszystkich grupach wiekowych, w tym samym stopniu zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Autorzy badań we współpracy z włoskim Ministerstwem Zdrowia doszli do takich wniosków po analizie danych około 13,7 mln osób zaszczepionych we Włoszech.

