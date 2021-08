Szczepienia dzieci na koronawirusa. W Niemczech nadal debata

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła pod koniec maja szczepionkę firmy BioNTech/Pfizer, a pod koniec lipca szczepionkę Moderna dla nieletnich od dwunastego roku życia. Teraz, gdy niektóre kraje europejskie oraz inne kraje na świecie już szczepią tę grupę wiekową przeciwko koronawirusowi, rośnie presja w Niemczech, aby jak najszybciej i kompleksowo uodpornić dzieci i młodzież. Obecnie możliwe są już szczepienia osób w grupie wiekowej 12-17 lat, jednak Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) nie wydała dotąd ogólnego zalecenia szczepień dla tej grupy.

Dla porównania przebieg szczepień dzieci i młodzieży w innych krajach jest różny - ale w wielu miejscach szczepienia te są już w toku.

Francja

Francja szczepi dzieci w wieku od 12 do 17 lat od połowy czerwca. Prawie dwa miliony z nich zostało już przynajmniej raz zaszczepionych. Stanowi to 14 procent nieletnich. Początkowo stosowano tylko szczepionkę BioNTech/Pfizer, a obecnie szczepi się także Moderną. Francuski urząd zdrowia HAS postawił sobie za cel „osiągnięcie wysokiego poziomu wyszczepienia we wszystkich grupach wiekowych”. Jednak warunkiem koniecznym do wykonania szczepienia jest zgoda zarówno dziecka, jak i jego rodziców.

Wprowadzony niedawno we Francji paszport zdrowia będzie od końca września obowiązywał również u dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Z paszportu można dowiedzieć się, czy ktoś był szczepiony, czy wyzdrowiał, czy też ostatnio miał negatywny wynik testu. Posiadanie paszportu jest warunkiem, na przykład, do wejścia do muzeów, na baseny, do kin i na mecze piłki nożnej.

USA

W USA szczepienia przeciwko koronawirusowi są zalecane od początku maja wszystkim osobom od dwunastego roku życia, a także są one prowadzane na szeroką skalę. Jednak dla osób poniżej 18 roku życia zatwierdzona została wyłącznie szczepionka firmy BioNTech/Pfizer. Prawie jedenaście milionów dzieci w wieku od 12 do 17 lat w USA zostało już przynajmniej raz zaszczepionych, co odpowiada około 14 procentom wszysstkich dzieci i młodzieży. Dobre osiem milionów, czyli 12 procent, ma już pełną ochronę poszczepienną. Według analizy danych przeprowadzonej przez dziennik „New York Times”, szczepienia młodych ludzi odegrały również znaczącą rolę w tym, że amerykańska kampania szczepień, która wcześniej utknęła w martwym punkcie, od maja znów nieco się ożywiła.

Zjednoczone Królestwo

W międzynarodowych porównaniach Brytyjczycy byli do tej pory ostrożni w kwestii szczepień dzieci. W Wielkiej Brytanii szczepionki przeciwko koronawirusowi są zazwyczaj dostępne dopiero od 18 roku życia. Zwolnione są tylko dzieci i młodzież z chorobami współistniejącymi lub mieszkające z osobą o osłabionym układzie odpornościowym. Od 19 lipca komisja ds. szczepień JCVI zaleca uodpornienie tych dzieci szczepionką BioNTech/Pfizer. JCVI odradza jednak masowe szczepienia wszystkich dzieci, ponieważ nie ma jeszcze wystarczających danych i nie wiadomo, czy korzyści zdrowotne wynikające ze szczepienia dzieci szczepionką COVID-19 przewyższają potencjalne ryzyko.

Opustoszałe ulice w Sydney - z powodu szczególnie zaraźliwego wariantu Delta w niektórych częściach Australii znów obowiązują surowsze restrykcje pandemiczne

Australia

23 lipca Australijska Agencja Regulacji Leków (TGA) zatwierdziła w trybie pilnym szczepionkę BioNTech/Pfizer dla dzieci w grupie wiekowej od 12 do 15 lat. Wcześniej zatwierdzono już szczepionkę od 16 roku życia. Jak zapewniła agencja, zatwierdzenie dla młodszej grupy wiekowej było poprzedzone „staranną oceną dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, w tym badań klinicznych u młodzieży w tym przedziale wiekowym”.

W Australii ,podobnie jak w przypadku wszystkich innych decyzji dotyczących szczepień, Australijska Techniczna Grupa Doradcza ds. Szczepień (Australian Technical Advisory Group on Immunisation - ATAGI) dokonała przeglądu zatwierdzonych szczepień i określiła, jak priorytetowo traktować szczepienia w tej grupie wiekowej i gdzie należy je obecnie przeprowadzić. Zgodnie z oświadczeniem ATAGI, pierwszeństwo będą miały osoby z chorobami współistniejącymi, rdzenni mieszkańcy i dzieci ze szczególnie odległych społeczności.

W innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja, dzieci powyżej dwunastego roku życia są już zaszczepione przeciwko COVID-19

Kambodża

Jak poinformowała agencja AP, ogólnokrajową kampanię szczepień nieletnich przeciwko koronawirusowi rozpoczęła niedawno Kambodża. Celem jest zaszczepienie do końca listopada dwóch milionów osób w wieku od 12 do 17 lat, czyli praktycznie całej grupy nieletnich, w kraju liczącym 17 milionów mieszkańców. Według AP, wśród pierwszych zaszczepionych były wnuki premiera Hun Sena i innych urzędników państwowych. Jednocześnie premier wezwał wszystkich rodziców do zaszczepienia swoich dzieci jako jedynego bezpiecznego sposobu ochrony przed COVID-19 i zmniejszenia liczby zakażeń i zgonów. Zapewnił, że jak tylko zakończy się kampania szczepień ponownie zostaną otwarte szkoły. Od kwietnia Kambodża zmagała się z gwałtownym wzrostem zachorowań, ale od około miesiąca liczba nowych, dziennych infekcji znów spada. Około 46 procent ludności zostało już przynajmniej raz zaszczepione.

Izrael

Izrael już w czerwcu rozszerzył program szczepień na dzieci w wieku od 12 do 16 lat. Młodzież, która jest narażona na ryzyko zachorowania na ciężką postać COVID-19 lub ma w rodzinie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, może również zostać wcześniej zaszczepiona. Od początku sierpnia w szczególnych przypadkach zezwala się na szczepienia także dzieci od piątego roku życia. Dotyczy to tych szczególnie narażonych na ciężki przebieg COVID-19 lub śmierć z powodu chorób współistniejących serca lub płuc. Otrzymują one 0,1 mililitra szczepionki BioNTech/Pfizer, czyli jedną trzecią dawki dla osoby dorosłej.

