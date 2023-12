SZ: Odbudowa Pałacu Saskiego zagrożona

Niemiecki dziennik „„Sueddeutsche Zeitung” („SZ”) pisze o projekcie odbudowy Pałacu Saskiego, który był „ulubionym projektem rządu PiS”, a teraz przy nowym rządzie jest zagrożony. Pałac w czasie wojny był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i został wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie w grudniu 1944 roku. „Prawie całe miasto położyli w gruzach” – przypomina warszawska korespondentka „SZ” Viktoria Grossmann. Dodaje, że obecnie odbudowa miasta dla wielu wydaje się ostatecznie zakończona.

Kto zapłaci za odbudowę?

Pozostaje też pytanie, kto zapłaci za odbudowę, którą szacuje się na 2,5 mld złotych (około 580 mln euro). „Mowa jest w tym miejscu o Niemczech” – pisze Grossmann, przypominając, że już kilka lat temu przedstawiciel Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w obecności ówczesnego prezydenta Niemiec Joachima Gaucka poruszył kwestię wkładu finansowego Niemiec.

Obecnie socjaldemokrata Dietmar Nietan, poseł do Bundestagu i koordynator rządu Niemiec ds. współpracy z Polską, mówi, że „mógłby to sobie wyobrazić”. W Berlinie mówią o tym również inni – czytamy.

Pod znakiem zapytania

Teraz jednak dla nowego rządu obudowa Pałacu Saskiego może nie być ważna. „Choćby dlatego, że prawicowa partia PiS, rządząca przez osiem lat, mogła zniweczyć projekt. Odbudowę wypisała na swoim nacjonalistycznym sztandarze, uchwaliła ustawę o odbudowie i odebrała władzę nad placem opozycyjnym władzom miasta. Część pieniędzy z budżetu państwa rząd PiS włożył w spółkę, która informuje o projekcie i promuje rekonstrukcję” – relacjonuje „SZ”.

Pałac Saski w czasie niemieckiej okupacji Warszawy w 1941 roku Zdjęcie: Hans-Joachim Gerke/picture alliance/dpa

Gazeta pisze, że – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z kręgów PiS – „Niemcy i tak nie byliby w stanie wykupić się przez sfinansowanie odbudowy Pałacu Saskiego”. PiS nalegało bowiem na reparacje od Niemiec w wysokości 1,3 biliona euro.

Berliński zamek wzorem

Grossmann nadmienia, że odbudowany pałac miałby być siedzibą Senatu i władz wojewódzkich. Reszta pomieszczeń służyłaby za miejsca wystaw i sale Muzeum Warszawy.

Jak pisze, architekci firmy WXCA, która wygrała przetarg, „nie kryją swojej miłości do Berlina i twierdzą, że odbudowany Zamek Miejski w Berlinie jest wzorem do naśladowania”. „Chcą też stworzyć coś, co tylko z zewnątrz przypomina dawne czasy, ale wewnątrz jest demokratyczne i swobodnie dostępne” – czytamy.

