Susza w Niemczech. Setki milionów euro na odszkodowania

Utrzymująca się przez kilka tygodni ekstremalna susza w lecie 2018 roku sprawiła, że wiele gospodarstw w Niemczech znalazło się na krawędzi bankructwa. Najbardziej poszkodowani rolnicy otrzymali pomoc finansową od państwa.

Na finansowe wsparcie 7214 gospodarstw rolnych, państwo niemieckie przeznaczyło prawie 292 mln euro. Poinformowało o tym Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w odpowiedzi na zapytanie Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA).

Państwo obiecuje pomoc i dotrzymuje swej obietnicy

Odszkodowania wypłacane są ze wspólnego programu pomocy dla poszkodowanych rolników, czyli z budżetu państwa i krajów związkowych. Największe, w wysokości 72 mln euro, przeznaczono dla Brandenburgii. Akcja wypłaty odszkodowań zakończyła się w grudniu 2019 roku. W dalszym ciągu jednak trwają sprawy sądowe o wysokość należnego odszkodowania dla poszczególnych gospodarstw oraz rozprawy odwoławcze. Dlatego w informacji podanej przez resort rolnictwa nie uwzględniono związanych z nimi sum.

Susza zaszkodziła tej uprawie kukurydzy w Brandenburgii

Po katastrofalnych wynikach żniw w sierpniu 2018 roku minister rolnictwa Julia Kloeckner oświadczyła, że Niemcy spotkała prawdziwa tragedia na skalę narodową. Po raz pierwszy od 2003 roku obiecała dotkniętym nią rolnikom pomoc finansową ze strony państwa. Władze federalne oraz rządy 14 krajów związkowych wyasygnowały wspólnie na ten cel do 170 mln euro. W programie pomocy dla rolników nie wzięły udziału Nadrenia-Palatynat oraz Kraj Saary. Warunkiem otrzymania pomocy było wykazanie, że klęska suszy zagroziła dalszej egzystencji danego gospodarstwa rolnego. Liczono się wtedy, że pomocą finansową trzeba będzie objąć do 10 tysięcy gospodarstw rolnych. W rzeczywistości udzielono jej do tej pory 7214 gospodarstwom.

Średnia wysokość wypłaconych odszkodowań, jak podało Ministerstwo Rolnictwa, wynosi 43 tysiące 800 euro. W 74 procentach przypadków otrzymały ją gospodarstwa indywidualne. Poza najbardziej dotkniętą suszą Brandenburgią, duże sumy odszkodowań przekazano rolnikom w Saksonii-Anhalt (56,2 mln euro) i w Dolnej Saksonii (54,3 mln euro). W tym ostatnim kraju związkowym z programu pomocy skorzystało prawie 3 tysiące 300 gospodarstw rolnych, najwięcej ze wszystkich landów nim objętych.

Skutki katastrofalnej suszy nadal dają się we znaki rolnikom

Skutki suszy z 2018 roku w dalszym ciągu odbijają się negatywnie na wynikach finansowych wielu gospodarstw w Niemczech. Jest ona jednym z powodów tego, że średni zysk gospodarstw w zakończonym roku gospodarczym 2018/19 był niższy o 18 procent i wyniósł 54 tysiące 800 euro. Poinformował o tym w grudniu ubiegłego roku Niemiecki Związek Rolników (DBV). Żniwa w 2019 roku wypadły nieco lepiej niż te z 2018 roku, ale zwłaszcza na wschodzie Niemiec rolnikom ponownie dała się we znaki susza, która zmniejszyła wysokość plonów.

dpa / jak

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na Facebooku! >>