Droga wodna i chłodzenie

Ren ma ogromne znaczenie dla żeglugi. Jest to jedna z najbardziej ruchliwych dróg wodnych na świecie. Ale jest też ważny dla chłodzenia elektrowni i przemysłu. Jeśli poziom wody spadnie zbyt nisko, może mieć to poważne konsekwencje. Może dojść nawet do wyłączenia elektrowni i wstrzymania produkcji.