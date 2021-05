Sueddeutsche Zeitung: Viktor Orban – nowy „Pan Nie“

Niemiecki dziennik komentuje w czwartek (20.05.2021) zablokowanie przez Węgry wspólnego oświadczenia UE w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jak zauważa autorka komentarza Cathrin Kahlweit, w ostatnim czasie Unia dość często słyszy węgierskie słowo „nem”, czyli „nie”.

„Viktor Orban powiedział ‘nem' dla mechanizmu praworządności, a gdy to nie pomogło, zagroził ‘nem' dla budżetu UE. Powiedział ‘nem', gdy w deklaracji ze szczytu socjalnego UE miało pojawić się słowo ‘równość płci'. Mówi ‘nem' rezolucjom przeciwko Chinom i Rosji. A w środę powiedział ‘nem' w sprawie wspólnego apelu UE o zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie” – wylicza dziennikarka „SZ”.

Premier Węgier jak Gromyko

Porównuje Orbana do dawnego sowieckiego ministra spraw zagranicznych Andrieja Gromyki, którego nazwano „Mister Niet”, bo w czasie zimnej wojny odrzucał każdą propozycję kompromisu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

„Teraz wydaje się, że to Węgry są w stanie zimnej wojny z własnymi partnerami” – pisze Kahlweit.

„Orban trwa w niezłomnej wierności wobec swojego przyjaciela Benjamina Netanjahu i odmawia krytykowania Moskwy oraz Pekinu. Od lat zbliżenie do obu mocarstw to zdeklarowana polityka rządu w Budapeszcie. Orban chce się zabezpieczyć przed utratą władzy zarówno w UE jak i we własnym kraju. Finansuje wielkie projekty pieniędzmi z Rosji i Chin oraz wierzy, że kupi w ten sposób suwerenność polityczną” – dodaje komentatorka.

I ocenia, że w tej sprawie Orban się myli. „Czyni on siebie i swój kraj tylko bardziej zależnym od obcych władców” – konkluduje dziennikarka „Sueddeutsche Zeitung”.