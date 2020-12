„Sueddeutsche Zeitung”: „Uwolnienie wolnych mediów” w Polsce

Niemiecki dziennik informuje w środę (9.12.2020) o zakupie przez Orlen należących do niemieckiego wydawcy regionalnych gazet grupy Polska Press. Korespondent gazety Florian Hassel przypomina, że już gdy PiS doszedł do władzy w 2015 roku nowy minister skarbu zaproponował nacjonalizację prywatnych koncernów medialnych, zaś celem wydawały się media należące do zagranicznych właścicieli. Pomysł upaństwowienia tych mediów „został odłożony ad acta po ostrzeżeniach UE, także „forsowany przez ministra kultury Piotra Glińskiego projekt ustawy, zakazującej posiadania większościowych udziałów w polskich mediach przez zagraniczne podmioty, został pogrzebany po ostrzeżeniach ze strony wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a i ambasador USA w Warszawie”– pisze „SZ”.

Szczególnie wartościowy cel

„Polskie miasta są w przeważającej części kontrolowane przez opozycje. Polska Press ze swymi gazetami regionalnymi wydawała się PiS, który zwłaszcza na zachodzie Polski nie odnosi sukcesów, szczególnie wartościowym celem” – pisze korespondent „SZ”. „W poniedziałek stało się: Właściel Polska Press podpisał umowę sprzedaży z polskim państwowym koncernem paliwowym Orlen” – relacjonuje Hassel. I przytacza oświadczenie niemieckiego właściciela grupy medialnej Verlagsgruppe Passau, że po 26 latach sprzedała swoją polską spółkę-córkę „ze względów strategicznych”. „Umożliwi to naszej grupie wydawniczej jeszcze bardziej konsekwentną realizację rozpoczętej w ostatnich latach strategii wzrostowej, szczególnie w Bawarii” – oświadczył dyrektor wykonawczy i współwłaściciel spółki Alexander Diekmann.

„SZ” zauważa, że „koncern paliwowy miał dotąd do czynienia z mediami tylko wtedy, gdy na jego stacjach benzynowych egzemplarze prasy krytycznej były sprzedawane tylko w ograniczonej liczbie albo chowane”. Monachijski dziennik cytuje stanowisko Towarzystwa Dziennikarskiego, według którego, przejęcie grupy Polska Press, o czym spekulowano od miesięcy, to „kolejny krok PiS w stronę objęcia wolnych mediów”. I przytacza wypowiedź eksperta od prawa prasowego, poznańskiego profesora Jędrzeja Skrzypczaka, który stwierdził w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że „jest to czarny dzień dla wolności prasy i pluralizmu mediów”.

Ważny filar polityki PiS

Także dziennik „Berliner Zeitung” donosi w środę o przejęciu regionalnych gazet przez Orlen. „Kontrola nad polskim krajobrazem medialnym jest ważnym filarem polityki rządu PiS, by skonsolidować władzę. Media opozycyjne nie dostają państwowych subwencji w formie reklam. Polskie państwo kupuje za to ogłoszenia w prywatnych prawicowych albo prawicowo nacjonalistycznych gazetach i portalach. „W kraju narastają obawy, że dojdzie do organiczenia niezależnych głosów w Polsce” – zauważa berliński dziennik.