Sueddeutsche Zeitung o „Stop LGBT“: Nienawiść fanatyków

„Polska polityka sięgnęła dna, gdy ultrakonserwatywni fanatycy uzasadniali w parlamencie w czwartek wieczorem projekt ustawy Stop LGBT, który ma zakazać polskim gejom, lesbijkom i innym seksualnym mniejszościom organizowania parad równości i innych wystąpień publicznych” – pisze w sobotę warszawski korespondent „Sueddeutsche Zeitung” Florian Hassel.

Bajki z dreszczykiem Kasprzaka i Godek

Komentator zwrócił uwagę na słowa współautora projektu – Krzysztofa Kasprzaka, który porównał walkę mniejszości seksualnych o prawa, z marszem do władzy SA i NSDAP na początku lat 30. Ich celem jest rzekomo zniszczenie rodziny, a ich działania są tożsame z terroryzmem uprawianym przez faszystów i komunistów. Kasprzyk i Kaja Godek wykorzystali okazję do opowiadania bajek z dreszczykiem o gwałceniu i wykorzystywaniu dzieci.

„Fakt, że tych pełnych nienawiści przemówień fanatyków można było bezkarnie słuchać w parlamencie, jest tylko jedną stroną skandalu. Drugą jest fakt, że projekt ustawy przeciwko LGBT powstał przy wsparciu Kościoła katolickiego. Partia rządząca PiS wprowadziła projekt pod obrady i potwierdziła, że nie zamierza go odrzucać, lecz skieruje go do dalszych prac” – czytamy w „Tagesspieglu”.

Ogromne szkody

„Nawet jeśli projekt nie stanie się prawem, to i tak szkody wyrządzone przez niego są ogromne” – ocenia Hassel. Jak zaznacza, mająca miejsce w Polsce dyskryminacja mniejszości seksualnych prawdopodobnie się zaostrzy. „Słowa często przygotowują grunt pod przemoc kończącą się śmiercią” – ostrzega Hassel. „Dla milionów Polaków, którzy nie chcą żyć tak jak fanatycy, był to kolejny czarny dzień” – konkluduje komentator „Sueddeutsche Zeitung”.

Sejm skierował do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych obywatelski projekt ustawy "STOP LGBT". Projekt zakłada m.in. zakaz organizacji Parad Równości, kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, propagowania związków jednopłciowych i adoptowania dzieci przez osoby w takim związku, rozszerzenia definicji małżeństwa na osoby tej samej płci, propagowania definicji płci jako zjawiska niezależnego od uwarunkowań biologicznych.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>