Substytut heroiny przydatny w walce z rakiem?

Metadon już lata temu na całym świecie sprawdził się jako środek przeciwbólowy i substytut heroiny. Ale czy ta syntetyczna substancja, działająca podobnie jak opioidy, ma jeszcze inne właściwości? Czy może być nadzieją dla osób walczących z rakiem? Czy odosobnione przypadki poprawy stanu zdrowia pacjentów z nowotworami nie wynikają może wcale z działania tej substancji?

Pierwsza kliniczna praca badawcza ma przynieść naukowe dowody, będące odpowiedzią na te pytania. Po nierzadko kontrowersyjnych debatach w gronie naukowców, niemiecka organizacja walki z rakiem Deutsche Krebshilfe zdecydowała się na sfinansowanie obszernej pracy badawczej w klinice uniwersyteckiej w Ulm, przeznaczając na to 1,6 mln euro. Uczestnikami badania mają być pacjenci z rakiem jelita grubego, u których już powstały przerzuty i u których chemioterapia jest już bezskuteczna. Komórki nowotworowe tych pacjentów stały się odporne na leki – wyjaśnia kierujący pracą badawczą prof. Thomas Seufferlein, dyrektor medyczny kliniki medycyny wewnętrznej. – Stawiamy hipotezę, że metadon może znów uczulić nowotwór na środki chemoterapeutyczne u pacjentów, u który chemioterapia przestała skutkować.

Metadon - czy okaże się skuteczny w walce z rakiem?

Pierwsze wyniki za dwa lata

Hipoteza ta opiera się na eksperymentalnych badaniach chemiczki Claudii Friesen z Instytutu Medycyny Sądowej uniwersytetu w Ulm. W roku 2008 stwierdziła ona, że komórki nowotworowe krwi częściej i szybciej obumierają i zmniejsza się ich odporność na chemioterapię, gdy pacjentom podawany jest metadon. Późniejsze badania innych komórek rakowych zdawały się potwierdzać to przypuszczenie.

Chcemy zbadać – wyjaśnia prof. Seufferlein – czy metadon może sprawić, że także u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego określone środki chemoterapeutyczne lepiej mogą wnikać w komórki rakowe, zwiększając efektywność terapii.

Naukowcy podkreślają wyraźnie, że wynik tego badania jest absolutnie otwarty. Poza tym rezultaty odnosić będą się jedynie do sytuacji zaawansowanego raka jelita grubego, a nie do innych rodzajów nowotworów. Wyników badań nie będzie można generalizować w żadnym innym kierunku – zaznaczają naukowcy z Ulm. Badania mają się zacząć w pierwszym kwartale roku 2020 i uczestniczyć w nich będzie około 30 pacjentów, którzy obok chemioterapii otrzymywać będą także metadon. Do tej pory, wraz z chemioterapią pacjenci wedle potrzeby otrzymują morfinę lub inne środki przeciwbólowe. Pierwszych wyników badań można spodziewać się na początku roku 2022.

dpa/ma

Obejrzyj wideo 01:25 Udostępnij Rak piersi. Przełom w leczeniu? Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/2z4TG Rak piersi. Przełom w leczeniu?

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!