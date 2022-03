Studio Europa: Putin mógł być demokratycznym przywódcą, okazał się międzynarodowym bandytą

Goście „Studia Europa” komentowali m.in. najnowsze sankcje, jakie kraje NATO i UE uruchomiły wobec Rosji w odwecie za inwazje na Ukrainę.

– Sankcje z pewnością będą miały dotkliwe skutki, ale Władimir Putin jest niestety zdecydowany podporządkować sobie Ukrainę. Tylko Ukraińcy są w stanie go zatrzymać – powiedział poseł Reinhard Buetikofer.

Adam Jarubas zwrócił z kolei uwagę na „bezprecedensową jedność struktur euroatlantyckich”. – To nauka z wielu lat współpracy z Putinem i naiwnej wiary, że okaże się on przywódcą demokratycznym. Tymczasem okazał się bandytą międzynarodowym, który zabija niewinnych ludzi – mówił europoseł PSL. Polityk podkreślił, że UE nie ma już czasu na stopniowanie sankcji. – Musimy skorzystać z repertuaru najbardziej dotkliwych restrykcji, które uderzą we Władimira Putina, jego otoczenie i oligarchów. Czas na sankcje, które będą odczuwalne także przez gospodarkę Rosji, by wpłynąć na społeczeństwo rosyjskie – mówił Jarubas.

„Interwencja NATO oznacza III wojnę światową”

Politycy pytani o to, czy Zachód może zaangażować się militarnie na Ukrainie, byli zgodni. – Wyobrażenie, że państwa NATO mogłyby militarnie wkroczyć do Ukrainy musimy sobie wybić z głowy. Niebezpieczeństwo bezpośredniej konfrontacji między Rosją i NATO, która może doprowadzić do konfliktu bez granic, jest bardzo duże, dlatego od początku wykluczano taką opcję – przypomniał Buetikofer.

W podobnym tonie wypowiedział się Jarubas. – Liderzy NATO wykluczają bezpośrednią interwencję w przypadku, gdy żadne z państw członkowskich nie zostanie zaatakowane. Ponieważ w istocie oznaczałoby to III wojnę światową i konflikt na niewyobrażalną skalę z użyciem arsenału jądrowego – ostrzegł europoseł. Jednocześnie polityk PSL podkreślił, że „musimy wyciągnąć naukę z tej sytuacji”, choćby w kontekście Nord Stream 2. – Dziś widzimy, że projekty Nord Stream 1 i 2 okazały się fundamentem do inwazji – ocenił.

– Krytyka wcześniejszej polityki mojego kraju jest słuszna – przyznał poseł Reinhard Buetikofer – Natomiast my Zieloni od lat należeliśmy do grona krytyków tego projektu. Domagaliśmy się, by został zakończony i to udało nam się teraz uzyskać.

Niemiecki polityk przyznał, że z pewnością Niemcy w różnych momentach popełniały błędy, ale ostatecznie rząd federalny zdecydował się na odważne kroki. – To nie było łatwe po dekadach pewnych tradycji np. w zakresie eksportu broni – zaznaczył.

Na pytanie o to, w jaki jeszcze sposób Zachód może pomóc Ukrainie, Buetikofer odpowiedział: – Nie rozmawialiśmy jeszcze zbyt wiele o wsparciu humanitarnym, a uważam, że to bardzo ważny wymiar.

Jak dodał, ciężar związany z przyjmowaniem uchodźców nie powinien spoczywać jedynie na państwach graniczących z Ukrainą, ale kraje te potrzebują solidarnego wsparcia ze strony pozostałych państw członkowskich UE. Europoseł zauważył, że jeśli chodzi o dodatkowe działania wobec Rosji, to UE postanowiła przeznaczyć unijne fundusze na zakup broni dla Ukrainy i porozumiała się z USA odnośnie wykluczenia większości banków rosyjskich z systemu SWIFT. – W ten sposób rosyjska gospodarka zostanie w dużym stopniu sparaliżowana – mówił.

„Putin się nie cofnie”

Unijni politycy odnieśli się również do słów Władimira Putina o postawieniu w stan gotowości sił odstraszania nuklearnego.

– Włączenie tego systemu oznacza najpewniej, że do systemu kierowania pocisków zdolnych przenosić również ładunki jądrowe zostały wpisane konkretne lokalizacje w państwach natowskich – tłumaczył europoseł Adam Jarubas. – Tego sygnału oczywiście nie można bagatelizować. NATO powinno być przygotowane na kilka scenariuszy, również zakładających konieczność szybkiej odpowiedzi na ewentualny globalny konflikt.

Polski polityk przyznał, że nie ma złudzeń co do tego, że Putin mógłby „wrócić do Moskwy ze swoimi wojskami”. – On będzie parł do tego, żeby zakończyć ten konflikt jakimś częściowym wyodrębnieniem państwa podległego sobie, być może zostawiając jako państwo buforowe część zachodniej Ukrainy. Natomiast on się nie cofnie. Dlatego tak mocno powinniśmy wspierać Ukraińców w walce o ich kraj, mając równocześnie nadzieję, że do rozlania konfliktu na cały świat w postaci III wojny światowej nie dojdzie – mówił europoseł PSL.

Jeszcze dosadniej groźby Putina skomentował Reinhard Buetikofer: - Groźby możliwego użycia broni jądrowej przez Putina odczytuję jako próbę watażki, którego plany wojenne się nie powiodły, by dać sygnał, że „ja tu nadal jestem szefem”. To niezwykle niebezpieczna, nieodpowiedzialna i bezwzględna zapowiedź potentata, którego plany jak dotąd się nie zrealizowały. Poprzez wyciek danych dowiedzieliśmy się, że na ubiegłą sobotę w Rosji planowane były już przemówienia z okazji zwycięstwa w Ukrainie. Putin wyobrażał sobie, że w krótkim czasie pokona Ukrainę. Tak się jednak nie stało.

Niemiecki polityk pochwalił też reakcję NATO na groźby ze strony Rosji. – NATO było ostrożne, nie odpowiedziało groźbami i uważam, że to było słuszne, bo nikt poza absolutnym szaleńcem nie może nawet bawić się myślą, by rzeczywiście zastosować broń atomową – ocenił. Zdaniem eurodeputowanego Zielonych obecnie trudno jest przepowiedzieć, jak będą rozwijały się najbliższe dni i tygodnie.

– Skutki ekonomiczne sankcji, spadek morale wynikający z braku sukcesów militarnych i powszechne niezadowolenie wielu osób w Rosji z powodu wojny, mogą doprowadzić do takich zmian, które do niedawna uważaliśmy za absolutnie niemożliwe. Nie jestem pewien czy pozycja prezydenta Rosji jest bezpieczna po tym, jak uwikłał swój kraj w wojnę i doprowadził kraj do izolacji w społeczności międzynarodowej na niespotykaną wcześniej skalę – powiedział Buetikofer.