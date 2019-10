Strzelanina w Halle. Dwie osoby zabite

W Halle od godzin południowych panuje stan wyjątkowy. Nieznani sprawcy zastrzelili w centrum miasta dwie osoby i zbiegli z miejsca przestępstwa. Policja infomowała początkowo o kilku uzbrojonych sprawcach, którzy uciekli samochodem. Wczesnym popołudniem udało się ująć jedną osobę. "Pozostańcie dalej czujni" - twittowała policja wzywając mieszkańców do pozostania w domach oraz w miejscach pracy.

Media donosiły, że do strzelaniny doszło w dzielnicy Paulus. Tabloid "Bild" infomował, że strzały padły w pobliżu synagogi.

Regionalny dziennik "Mitteldeutsche Zeitung" donosił, że mieszkańcy zauważyli mężczyznę w ubraniu bojowym z pistoletem maszynowym na Humboldt-Strasse, który strzelał potem do przechodzącej kobiety. Według tabloidu "Bild" zginęła co najmniej jedna kobieta. Sprawcy udali się z Halle dalej w kierunku Lipska. Tymczasem z powodu działań policji zamknięty został w Halle główny dworzec kolejowy. Jak potwierdził rzecznik policji, do strzałów doszło także w oddalonym o 15 km Landsbergu.

Do akcji wkroczyły jednostki specjalne policji

Ogłoszony został stan zagrożenia dla tego miasta: "Użyto broni w Landsbergu, proszę nie opuszczać mieszkań i trzymać się z daleka od okien i drzwi. Włączyć telewizję i radio oraz informować się o bieżącej sytuacji przez dostępne media. Natychmiast szukać schronienia oraz unikać otwartych terenów".

Wciąż niejasne są motywy zdarzenia. Policja ostrzega przed spekulacjami.

dpa/jar