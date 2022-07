Strzelanina w centrum handlowym w Kopenhadze. Kilkoro zabitych

Do strzelaniny doszło w niedzielę około godziny 17.30. – Wiemy, że kilka osób nie żyje i kilka jest rannych – poinformował szef kopenhaskiej policji Soren Thomassen na pierwszej konferencji prasowej. Dodał, że nie można wykluczyć, iż był to zamach terrorystyczny, ale na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o motywie.

Policja zatrzymała domniemanego sprawcę: 22-letniego Duńczyka. – Nie mamy informacji o udziale innych osób. To wszystko, co wiemy – dodał Thomassen.

Po strzelaninie w kopenhaskim centrum handlowym wybuchła panika

Centrum handlowe Fields, gdzie doszło do strzelaniny, położone jest na południowych przedmieściach Kopenhagi i należy do największych w Skandynawii. Naoczni świadkowie relacjonowali w rozmowach z duńską telewizją TV2, że sprawca miał na sobie ciemne ubranie i nie był zamaskowany. Gdy padły strzały, wybuchła panika. Ludzie próbowali ukryć się w sklepach.

AP/ widz