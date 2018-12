Strasburg: domniemany zamachowiec zastrzelony

Minister spraw wewnętrznych Francji Christophe Castaner poinformował, że poszukiwany Cherif Chekatt został w czwartek wieczorem (13.12.2018) zabity w Strasburgu przez policjantów. Minister relacjonował, że funkcjonariusze natknęli się na mężczyznę na ulicy w dzielnicy Neudorf. Gdy próbowali go zatrzymać, ten zaczął strzelać. Policjanci odpowiedzieli ogniem zabijając 29-latka.

Francuscy antyterroryści przez całe czwartkowe popołudnie przeszukiwali dzielnicę Neudorf, w której – jak podejrzewano – ukrywał się Chekatt. Mężczyzna uciekł w tym kierunku po wtorkowym zamachu na jarmarku świątecznym w Strasburgu. Od tego czasu trwały intensywne poszukiwania, w które zaangażowano setki policjantów. W wyniku zamachu zginęły trzy osoby, czwarta jest w stanie śmierci mózgowej. Kilkanaście osób zostało rannych. Świadkowie relacjonowali, że sprawca wołał w czasie ataku „Allahu akbar”.

Niejasne związki z IS

Krótko po zastrzeleniu Chekatta organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie (IS) ogłosiła, że to ona odpowiada za atak w Strasburgu. IS twierdzi, że mężczyzna był jej bojownikiem. Francuskie służby bezpieczeństwa starają się ustalić, czy to prawda.

Francja padła w ostatnich latach ofiarą wielu krwawych zamachów terrorystycznych. Wtorkowy atak przypomina o tym, że zagrożenie ze strony terrorystów nie minęło. – Nie tylko Francja została zaatakowana, francuskie miasto, nasi mieszkańcy, ale także duże europejskie miasto – mówił po ataku prezydent Francji Emmanuel Macron.

szym (rtr,afp,dpa)