Strajki w Niemczech. Utrudnienia już w niedzielę

Z powodu strajków ostrzegawczych, zapowiadanych przez związki zawodowe na poniedziałek (27.3.23) na niektórych niemieckich lotniskach utrudnienia pojawią się już dzień wcześniej.

Na lotnisku w Monachium w niedzielę nie odbędą się żadne loty Lufthansy, oprócz tych z pomocą humanitarną – poinformowały linie lotnicze. Tak samo będzie w poniedziałek.

Z podobną sytuacją podróżni będą musieli liczyć się w poniedziałek na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie nad Menem. „Lufthansa zakłada, że operacje lotnicze wrócą w dużej mierze do regularnego trybu już we wtorek”.

Związki zawodowe Verdi i EVG (Związek Zawodowy Pracowników kolei i Transportu) planują w poniedziałek doprowadzić do paraliżu transportu publicznego w dużej części Niemiec.

Port we Frankfurcie poprosił już pasażerów, by w poniedziałek nie przychodzili na lotnisko. „Wszystkie zadania, które umożliwiają pełną obsługę lotów” zostały zawieszone z powodu strajku ostrzegawczego, poinformowała firma Fraport, która jest operatorem lotniska.

(DPA/ gwo)