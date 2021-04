Stracone pokolenie Europy?

24-letni Jordi Battlo z Barcelony napisał w ostatnich miesiącach setki podań. Mówi o tym z dystansem - jakby chciał się bronić: „Przestałem liczyć".

Odmowy stały się dręczącą rutyną dla absolwentów inżynierii przemysłowej. - Brak reakcji ze strony firm sprawia, że czuję się tak, jakby nic, co dotychczas zrobiłem, nie miało znaczenia - mówi Battlo. Po ukończeniu madryckiej szkoły biznesu z tytułem magistra w lipcu 2020 roku, pozostał mu tylko krótkoterminowy staż. Teraz jest bezrobotny.

Bezrobocie młodych

Battlo jest jednym z milionów młodych absolwentów w całej Europie, którzy próbują wejść na zatłoczony rynek pracy. Według urzędu statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat), bezrobocie wśród młodzieży w UE wynosi obecnie 17 procent - ponad dwukrotnie więcej niż ogólna stopa bezrobocia.

W październiku 2020 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ostrzegła, że całemu pokoleniu młodych ludzi w Europie grozi pozostanie w tyle. W pandemicznym roku 2020 nie tylko wstrzymywano zatrudnianie, ale i przyspieszano zwolnienia.

Bezrobocie wśród młodych ludzi jest większe niż wśród całej ludności w Europie

Więcej podań o pracę

Około 2 000 kilometrów na północ Georgia Burns siedzi w swoim pokoju dziecinnym w Dublinie. Od ukończenia University College London z tytułem magistra zarządzania we wrześniu 2020 roku dręczą ją te same obawy, co Battlo. - Kiedy zaczęłam studia magisterskie, myślałam, że po ich ukończeniu dostanę pracę. Potem wybuchła pandemia i teraz odbywam staż na pół etatu za minimalną stawkę – mówi 23-latka.

Battlo uważa, że praca stała się nieosiągalna dla absolwentów szkół wyższych, gdyż „na każde stanowisko pracy jest dwa razy więcej chętnych niż zwykle, nawet na stanowiska podstawowe aplikują osoby z dwu- lub trzyletnim doświadczeniem".

Pracodawcy potwierdzają ten trend. - Liczba aplikacji wzrosła w ogromnym tempie - powiedział DW Oliver Zischek, szef działu organizacji pracy w firmie konsultingowej Deloitte Germany. Jesienią 2020 roku firma dostała o 42 procent więcej podań o pracę niż jesienią roku poprzedniego.

Skutki psychiczne

Trudności ze znalezieniem odpowiedniej pracy wpływają na samopoczucie. Według badania przeprowadzonego w 2020 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy i Europejskie Forum Młodzieży, około 50 procent młodych ludzi na całym świecie wykazuje oznaki lęku i depresji.

Problemy, z którymi boryka się młode pokolenie, będą miały długofalowe konsekwencje, uważają eksperci. - Przekaz, który otrzymujemy, jest taki, że wszystko w końcu wróci do normy. Ale ryzyko, że będzie to stracone pokolenie, nie jest tymczasowe – wyjaśnia Silja Markkula, prezes Europejskiego Forum Młodzieży, organizacji pozarządowej z siedzibą w Brukseli. Obawia się, że w dłuższej perspektywie dochody młodszych osób mogą być niższe. Może również dojść do spadku optymizmu.

Nowe pomysły w kryzysie

Esther Jardim z Londynu, która ukończyła studia w 2009 roku w czasie globalnego kryzysu finansowego, dostrzega również korzyści płynące z ukończenia studiów w czasie załamania gospodarczego.

Kiedy w Wigilię 2010 roku jej kolejne podanie o pracę zostało odrzucone, zaczęła myśleć o zrobieniu czegoś radykalnego. Z tabliczką na piersi chodziła po londyńskiej dzielnicy biznesowej High Holborn. Na tabliczce zapisała dość imponujące etapy swojego CV: Ukończenie elitarnej brytyjskiej uczelni, staże. I że szuka pracy.

W ten sposób trafiła na około 30 rozmów kwalifikacyjnych i dostała pracę w dużej agencji PR w Wielkiej Brytanii. Dzięki mediom społecznościowym takie działania nie są już konieczne, aby przyciągnąć uwagę pożądanych osób, uważa. - Media społecznościowe przełamały bariery. Możesz po prostu wysłać wiadomość do wysoko postawionych osób w firmie - powiedziała DW.

Wspominając swoje trudne początki, Jardim jest wdzięczna za to, co przeszła dziesięć lat temu. - Zmusiło mnie to do rozwinięcia poczucia odporności na wczesnym etapie mojej kariery. Nauczyłam się sama zbierać w garść - mówi.