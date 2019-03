Stoltenberg zaapelował w Warszawie do Rosji. Chodzi o INF

– Musimy zacząć się przygotowywać na świat bez traktatu INF i z większą liczbą rosyjskich rakiet – powiedział w czwartek wieczorem (7.03.2019) w Warszawie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Przebywający w Polsce z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO Stoltenberg spotkał się w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą. Jednym z tematów rozmowy był traktat INF, przez dziesięciolecia fundament europejskiego bezpieczeństwa. – Teraz widzimy, że Rosja rozmieszcza nowe rakiety – stwierdził szef NATO. Kolejny raz zaapelował do rządu w Moskwie. – Wzywamy Rosję do przestrzegania traktatu – powiedział. Na początku lutego br. USA wycofały się z traktatu uzasadniając swą decyzję nieprzestrzeganiem jego zapisów przez Rosję.

Mówiąc o kluczowej roli Polski w stosunkach między Rosją i NATO, Stoltenberg przypomniał, że NATO zwiększa swoją obecność w Polsce.

Mobilność NATO i większa obecność Polski w Afganistanie

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmowa toczyła się też na temat większej mobilności wojsk Sojuszu.

Sprawdzianem możliwości współdziałania sił NATO są m.in. organizowane w Polsce manewry Anakonda

– Dyskutowaliśmy na temat konieczności uczynienia sił NATO mobilnymi. To jest to, co nazywamy wzmacnianiem zdolności – powiedział prezydent Polski. Jest to konieczne, by NATO było w stanie przewidzieć nowe, stojące przed nim wyzwania i na nie odpowiedzieć.

Duda i Stoltenberg rozmawiali także o sytuacji na Morzu Czarnym, w Syrii i na Bliskim Wschodzie oraz w rejonie Morza Bałtyckiego. – By zrealizować swoje zobowiązania sojusznicze, Polska zwiększa obecność swoich żołnierzy w Afganistanie – wyjaśnił, dodając, że zwiększenie kontyngentu żołnierzy w Afganistanie z 350 do 400 jest odpowiedzią na potrzeby Sojuszu, „nie tylko w Europie”.

Andrzej Duda mówił o zwiększeniu do 2030 r. wydatków na obronę do 2,5 proc. PKB i także o planowanej modernizacji polskiego wojska. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało niedawno modernizację techniczną armii do 2026 roku. – Zapewniliśmy pana sekretarza, że realizujemy swoje zobowiązania – podkreślił prezydent RP. – Mam nadzieję, że nasza sytuacja gospodarcza pozostanie na tyle dobra, że będziemy mogli te plany zrealizować – zaznaczył.