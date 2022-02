Stoltenberg: Na Białorusi jest około 30 000 rosyjskich żołnierzy

Nowe ruchy wojsk rosyjskich niepokoją NATO. Sojusz ocenia, że Rosja przenosi obecnie około 30 tys. żołnierzy na Białoruś. Oddziałom bojowym towarzyszą odrzutowce, rakiety Iskander z głowicami jądrowymi, systemy obrony powietrznej S-400 oraz specjalne jednostki wywiadu wojskowego GRU – powiedział w czwartek (3.2.2022) sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Największa akcja od czasu zimnej wojny

Jest to największe od dziesięcioleci rozmieszczenie przez Rosję własnych wojsk w kraju sąsiada. Z informacji NATO wynika, że ma ono odbywać się w połączeniu z dorocznymi ćwiczeniami rosyjskich sił w zakresie broni jądrowej.

– W ciągu ostatnich kilku dni widzieliśmy znaczące ulokowanie sił rosyjskich na Białorusi. To największa rosyjska akcja w tym kraju od czasów zimnej wojny – powiedział Stoltenberg. Wezwał Rosję do „deeskalacji" i powtórzył ostrzeżenia Zachodu, że „każda kolejna rosyjska agresja będzie miała poważne konsekwencje i wysoką cenę".

Według władz w Moskwie wojska są przerzucane na wspólne manewry z siłami białoruskimi, a rosyjskich wojsk ma być nie więcej niż 13 000.

Żądania Moskwy

W związku z rozmieszczeniem ponad 100 000 dodatkowych żołnierzy na granicy Rosji z Ukrainą, na Zachodzie istnieją obawy, że Kreml rozważa inwazję na sąsiedni kraj. Jednakże uważa się również za możliwe, że obawy są podsycane tylko po to, aby przekonać państwa NATO do ustępstw w odpowiedzi na żądania nowych gwarancji bezpieczeństwa.

Moskwa chce przekonać NATO, by wykluczyło dalsze rozszerzenie na wschód, a w szczególności włączenie Ukrainy. Ponadto Rosja domaga się wycofania wojsk NATO ze wschodniej Europy.

Wzmocnienie sił NATO

W środę USA poinformowały o wysłaniu swoich wojsk do Europy Wschodniej. 2000 żołnierzy z bazy w Fort Bragg w stanie Karolina Północna zostanie oddelegowanych przede wszystkim do Polski, ale 300 z nich pojedzie także do Niemiec.

- Obecna sytuacja wymaga, abyśmy wzmocnili postawę odstraszania i obrony na wschodniej flance NATO – powiedział w środę rzecznik Pentagonu John Kirby. Prezydent Joe Biden dał do zrozumienia, że USA odpowiedzą na „rosnące zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa i stabilności".

(DPA, RTR/ sier)

