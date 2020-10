Steinmeier o Nicei: przeciwdziałać islamistycznym pobudkom

W wywiadzie udzielonym Deutsche Welle po ataku nożownika w kościele w Nicei we Francji prezydent Niemiec powiedział: „Oczywiście myślami jestem przede wszystkim z rodzinami. Im należy się całe nasze współczucie”. Teraz zdaniem prezydenta chodzi o to, „byśmy w całej Europie, nie tylko we Francji, potępili ten akt brutalnej przemocy oraz stojące za nim islamistyczne pobudki.”

Prezydent podkreślił jednocześnie: „Przede wszystkim nie wolno nam w naszych społeczeństwach, w naszych demokratycznych społeczeństwach, przyjmować kursu, który nienawiść i wykluczenie może uczynić miarą działania państwa.”

W państwach Zachodu tą miarą są raczej akceptacja i wzajemny szacunek. „Przeciwstawienie się takim aktom brutalnej przemocy i islamistycznym pobudkom to jedna sprawa, ale próba utrzymania otwartości naszego społeczeństwa to inne wyzwanie.”

W tym kontekście prezydent przypomniał o napadzie w Dreźnie, podczas którego jedna osoba zginęła, a druga została ranna. Dlatego, jego zdaniem, w Niemczech nie można udawać, że takie sytuacje jak w Nicei, są czymś odległym. „Wręcz przeciwnie, musimy pozostać czujni”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

Integracja jako wyzwanie

Steinmeier mówił też o stopniu integracji migrantów w Unii Europejskiej. „Gdy spojrzymy na 27 krajów członkowskich UE, to zobaczymy, że migracje ostatnich lat dotyczą ich w bardzo różnym stopniu”. Różne są też powody – na przykład we Francji ich historyczne podłoże sięga dużo dawniejszych czasów niż w przypadku Niemiec. Pomimo wysiłków wielu dotychczasowych rządów Niemiec, które starały się o jak najlepszą integrację migrantów w niemieckim społeczeństwie, pozostaje ona zdaniem Steinmeiera „zadaniem także na przyszłość”.

Nawiązując do niedawnego sporu między Francją a Turcją o rolę islamu, Steinmeier powiedział, że retoryka tureckiego prezydenta Erdogana w tej sprawie nie jest „pomocna”. Ma nadzieję, że potencjalni sprawcy nie poczuli się zmotywowani przez tę „wyraźnie eskalacyjną retorykę”.

Prezydent docenia, że „po zabójstwach we Francji do potępienia sprawców przyłączyli się także przedstawiciele państw islamskich". Jego zdaniem to „sygnał, który rozumiany jest w społecznościach ukształtowanych przez islam we Francji”.

W czwartek (29.10.2020) 21-letni Tunezyjczyk zabił nożem trzy osoby w kościele w Nicei. Prezydent Emmanuel Macron mówił o „islamskim ataku terrorystycznym”. Zanim doszło do ataku, w krajach islamskich odbyły się masowe protesty w związku z wypowiedziami Macrona na temat kontrowersyjnych karykatur Mahometa. Pod adresem Francji kierowano liczne groźby.