Steinmeier: Marzenie Gorbaczowa legło w gruzach

W liście kondolencyjnym do córki Michaiła Gorbaczowa Iriny Wirganskiej prezydent Frank-Walter Steinmeier podkreślił, że Niemcy pozostaną zawsze zobowiązani „w swej wdzięczności za decydujący wkład Gorbaczowa w zjednoczenie Niemiec, w szacunku dla jego odwagi na demokratyczne otwarcie i budowanie mostów między Wschodem i Zachodem oraz w pamięci o jego wielkiej wizji wspólnego i pokojowego domu europejskiego". Jak zaznaczył prezydent Niemiec, to marzenie coraz bardziej się oddalało. Z tego powodu Gorbaczow bardzo cierpiał w ostatnich latach. „Dziś to marzenie leży w gruzach, zniszczone przez brutalny atak Rosji na Ukrainę. Michaił Gorbaczow chciał innej przyszłości, my chcemy innej przyszłości” – napisał Steinmeier.

Demokracja w Rosji poniosła klęskę

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nazwał zmarłego byłego przywódcę ZSRR odważnym reformatorem i mężem stanu. Przyczynił się do upadku żelaznej kurtyny, „i demokracja oraz wolność stały się możliwe w Europie, a Niemcy mogły się zjednoczyć” – powiedział Scholz. Jak dodał, ruchy demokratyczne w Europie Środkowej i Wschodniej „skorzystały na tym, że Gorbaczow ponosił w tym czasie odpowiedzialność za Rosję”.

Gorbaczow umożliwił w Rosji „podjęcie próby wprowadzenia demokracji” - kontynuował Scholz. Zmarł w czasie, kiedy demokracja w Rosji „poniosła klęskę”. „Nie ma innego sposobu na opisanie obecnej tam sytuacji” - powiedział kanclerz. Jak podkreślił, prezydent Rosji Władimir Putin kreśli „nowe podziały w Europie” i prowadzi „straszną wojnę” przeciwko Ukrainie. „Właśnie dlatego myślimy o Michaile Gorbaczowie i wiemy, jakie znacznie miał dla rozwoju Europy a także naszego kraju w ostatnich latach” – stwierdził socjaldemokrata.

Koniec zimnej wojny i jedność Niemiec były dziedzictwem Gorbaczowa - napisała na Twitterze minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock z Zielonych. „Opłakujemy stratę męża stanu, za którego jesteśmy wiecznie wdzięczni”. Powiedziała, że w fatalnych momentach historii kierował się w swoim działaniu „pokojem i porozumieniem między ludźmi”.

„Wyjątkowy światowy polityk”

Dla byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Michaił Gorbaczow był „wyjątkowym światowym politykiem”. „Niech pamięć o jego historycznym dokonaniu pozwoli na zrobienie przerwy, zwłaszcza w tych strasznych tygodniach i miesiącach wojny Rosji z Ukrainą” - czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej byłej kanclerz. Jak napisała dalej, wiadomość o śmierci Gorbaczowa przyjęła z wielkim smutkiem. „Gorbaczow tworzył historię świata. Był przykładem tego, jak jeden mąż stanu może zmienić świat na lepsze” – dodała Merkel. Bez odwagi Gorbaczowa wobec „głastnosti i pieriestrojki” czyli otwarcia się i restrukturyzacji, także pokojowa rewolucja w NRD nie byłaby możliwa – stwierdziła Merkel. „Wciąż pamiętam strach, który odczuwałam z wieloma innymi ludźmi w NRD w 1989 roku, czy tak jak w 1953 roku będą się toczyć czołgi, kiedy krzyczeliśmy, że ‘jesteśmy narodem' i później ‘jesteśmy jednym narodem'. Ale tym razem było inaczej niż w 1953 roku i nie przetoczyły się czołgi, i nie padły strzały” – napisała była kanclerz. Zamiast tego Gorbaczow zganił postarzałe kierownictwo NRD zdaniem: „Życie karze tych, którzy przychodzą zbyt późno”.

90. urodziny Gorbaczowa Popiersia "ojców zjednoczenia Niemiec" 2 marca 2021 pierwszy i ostatni prezydent ZSRR ukończył 90 lat. Od ponownego zjednoczenia swojego kraju Niemcy nazywają go pieszczotliwie "Gorbi". Pomnik "ojców jedności" Niemiec (od l. Bush senior, Gorbaczow, Kohl) odsłonięty został w 20. rocznicę ponownego zjednoczenia Niemiec przed siedzibą koncernu Springera w Berlinie.

90. urodziny Gorbaczowa Początek historycznej przyjaźni Jedno z pierwszych zdjęć Michaiła Gorbaczowa i Helmuta Kohla. W marcu 1985 roku kanclerz RFN wziął udział w Moskwie w pogrzebie sekretarza generalnego KPZR Konstantina Czernienki. Jego miejsce zajął Gorbaczow. Od tego momentu datuje się osobista znajomość Kohla i Gorbaczowa.

90. urodziny Gorbaczowa Architekt polityki wschodniej RFN z wizytą w Moskwie Po wyborze Gorbaczowa na sekretarza generalnego KPZR Moskwę odwiedził były kanclerz RFN Willy Brandt. W czasie swoich rządów (1969-1974) Brandt stał się architektem nowej polityki wschodniej RFN. Jej celem była normalizacja stosunków z ZSRR, NRD i Polską. Brandt otrzymał za to w 1971 roku nagrodę Nobla. Gorbaczow został laureatem tej nagrody w 1990.

90. urodziny Gorbaczowa "Kąpiel w tłumie" na bońskim rynku W 1989 roku runął mur berliński. W czerwcu, kilka miesięcy przed tym wydarzeniem, sowiecki przywódca przybył do RFN z wizytą państwową. Gorbaczow z małżonką zostali przywitani entuzjastycznie - tak jak tutaj na rynku ówczesnej stolicy - Bonn.

90. urodziny Gorbaczowa "Kto się spóźnia, tego karze życie" Jesienią 1989 Gorbaczow odwiedził także Berlin wschodni, gdzie obchodzono 40. rocznicę powstania NRD. Szef partii i państwa Erich Honecker powitał swojego gościa socjalistycznym, "braterskim" pocałunkiem. Gorbaczow tłumaczył kierownictwu SED swoją politykę i apelował o reformy w NRD. Wypowiedział wtedy słynne zdanie: "Kto się spóźnia, tego karze życie".

90. urodziny Gorbaczowa Negocjacje na Kaukazie Negocjacje ZSRR-RFN nt. ponownego zjednoczenia Niemiec toczyły się w lipcu 1990 w luźnej atmosferze w rezydencji sowieckiego rządu na północnym Kaukazie. 12 września podpisano w Moskwie tzw. traktat dwa plus cztery (dwa państwa niemieckie plus cztery zwycięskie mocarstwa II wojny światowej). Traktat ten utorował drogę do zjednoczenia Niemiec 3.10.1990.

90. urodziny Gorbaczowa Traktat o dobrosąsiedztwie Gorbaczow był pierwszą zagraniczną głową państwa, która odwiedziła Niemcy po zjednoczeniu. W listopadzie 1990 podpisano w Bonn traktat o dobrosiąsiedztwie, partnerstwie i współpracy - pierwszy międzynarodowy traktat zawarty przez zjednoczone Niemcy. RFN zobowiązała się m. in. do dbania o sowieckie pomniki i groby żołnierzy.

90. urodziny Gorbaczowa Gorbaczow w telewizyjnym show Pod koniec 1991 roku nastąpił rozpad ZSRR. Gorbaczow przestał być prezydentem. Później emerytowany polityk wielokrotnie odwiedzał Niemcy. W 1996 roku wystapił wraz z żoną w popularnym telewizyjnym show "Wetten, dass".

90. urodziny Gorbaczowa Śmierć Raissy Przez pewien czas Gorbaczow mieszkał nawet w RFN. Do 2017 roku posiadał willę nad jeziorem Tegernsee koło Monachium. Na tym zdjęciu z 1999 roku Gorbaczow jechał w limuzynie rosyjskiej ambasady w RFN. Był to tragiczny moment w jego życiu. 20.09.1999 w klinice w Muenster zmarła na raka jego żona, Raissa.

90. urodziny Gorbaczowa Niemiecko-rosyjskie konsultacje międzyrządowe Michaił Gorbaczow był mile widzianym gościem jubileuszy upadku muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec. Wziął też m. in. udział u boku Angeli Merkel i Władimira Putina w rosyjsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych w Wiesbaden w październiku 2007.

90. urodziny Gorbaczowa Pomniki za życia W Rosji Gorbaczow obarczany jest winą za rozpad sowieckiego imperium. Tymczasem w Niemczech uważany jest za bohatera. Ten pomnik Gorbaczowa odsłonięty został w 2020 roku w Desawie (Saksonia-Anhalt) w 30. rocznicę ponownego zjednoczenia Niemiec.



„Nigdy tego nie zapomnę”

Jak wspomina Angela Merkel, Gorbaczow nie sprzeciwiał się wołaniu ludzi o wolność NRD w latach 1989 -1990. „Nawet więcej, dopuścił do tego, aby zjednoczone Niemcy zostały członkiem NATO”. Dla byłej kanclerz niezapomniane są obrazy ze spotkania Gorbaczowa z ówczesnym kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem na Kaukazie w 1990 roku, dzięki któremu zjednoczenie Niemiec w pokoju i wolności znalazło się w zasięgu ręki.

„Michaił Gorbaczow również zmienił zasadniczo moje życie. Nigdy tego nie zapomnę” - oświadczyła Merkel.

Michaił Gorbaczow zmarł we wtorek wieczorem w Moskwie w wieku 91 lat. Był on ostatnim sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W 1991 roku ustąpił ze stanowiska głowy państwa.

