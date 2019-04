Statystyki: Niemcy inwestują w nieruchomości

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, 48 proc. gospodarstw domowych w Niemczech jest w posiadaniu jakiejś nieruchomości. Najpopularniejszą formą własności jest dom jednorodzinny (31 proc.) lub mieszkanie własnościowe (14 proc.). 5 proc. gospodarstw domowych może pochwalić się domem dwurodzinnym, po 4 proc. innym budynkiem lub działką, a 2 proc. kamienicą.

Ceny nieruchomości w Niemczech pozostają na niezmiennie wysokim poziomie. Według prognoz Postbanku ceny będą rosnąć do co najmniej 2030 r. szczególnie w obrębie wielkich metropolii i sąsiadujących z nimi regionów. Do najdroższych miast w Niemczech należą Monachium, Düsseldorf i Kolonia.



(AFP/du)