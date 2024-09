Starosta z Niemiec o powodzi: nie będzie tak źle jak w 1997

Fala kulminacyjna na Odrze nie będzie tak wysoka jak podczas powodzi stulecia w 1997 r. – twierdzi starosta powiatu Oder-Spree w sąsiadującej z Polską Brandenburgii.

– Jesteśmy w ciągłym napięciu, ale spokojni, ponieważ ogłosiliśmy stopnie alarmowe w odpowiednim czasie – stwierdził Frank Steffen. Jak dodał, powiat jest „dobrze przygotowani technicznie”. Starosta jest też przekonany, że służby będą w stanie natychmiast zareagować, jeśli pojawią się problemy.

Na przykład w Eisenhüttenstadt służby zareagowały już na przecieki w wale przeciwpowodziowym. Pierwsze ulice w jednej z dzielnic w pobliżu Odry są zalane, a w ogrodach i garażach stoi woda. Przy domach stawiane są zapory z worków z piaskiem. W dorzeczu Odry zamknięto liczne drogi i przejazdy.

W Eisenhüttenstadt woda podtapia już piwnice i garaże Zdjęcie: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance

Najwyższy stopień alarmowy

We wtorek wieczorem poziom wody w Ratzdorf, niedaleko ujścia Nysy Łużyckiej do Odry, przekroczył najwyższy, czwarty poziom alarmowy. W Eisenhüttenstadt ogłoszono go w środę rano. Poziom wody wynosił 6,30 metra i więcej.

Starosta Steffen spodziewa się szczytu fali kulminacyjnej w pobliżu Ratzdorf w środę wieczorem, jednak znacznie poniżej poziomu powodzi z 1997 roku.

Wówczas na wodowskazie zmierzono poziom wody wynoszący 6,97 metra, powiedział Steffen. Normalny poziom na wodowskazie w Ratzdorf wynosi około 2,60 metra.

(DPA/du)