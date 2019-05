Starania o niemiecki paszport. Polacy w czołówce

O naturalizację w Niemczech wystąpiło w 2018 roku 112.300 obcokrajowców – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Największą grupę tworzą wśród nich Turcy (16.700). Tuż za nimi plasują się Brytyjczycy (6600) i Polacy (6220).

O naturalizację ubiega się więcej kobiet (53,6 proc), osób stanu wolnego (ok. 55 proc.), o średniej wieku wynoszącej 34,8 lat. Przeciętny cudzoziemiec, który występuje o niemieckie obywatelstwo, mieszka już w Niemczech od ok. 17,3 lat.

Różnice regionalne

W porównaniu z rokiem 2017 liczba cudzoziemców występujących o niemieckie obywatelstwo pozostała na stałym poziomie, ale widoczne są regionalne różnice. O ile liczba naturalizacji wzrosła o 2,5 proc. w krajach związkowych-miastach, czyli w Berlinie, Hamburgu i Bremie, o tyle w innych zachodnich krajach związkowych już tylko o 1,2 proc. Zmalała z kolei (-2,5 proc.) na terenie byłej NRD.

Efekt brexit

Dane statystyczne wskazują także na znaczny spadek liczby Brytyjczyków ubiegających się o paszport RFN. Od 2016 roku mieszkańcy Wysp występowali licznie o naturalizację w Niemczech, co prawdopopodobnie było efektem brexitu. W ubiegłym roku ich liczba spadła z 7500 do 6600. W latach 2016-2018 niemiecki paszport otrzymało ok. 17 tys. Brytyjczyków – dwa razy tyle co w latach 200-2015.

