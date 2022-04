Spotkanie szefowej SPD z ambasadorem Ukrainy w Niemczech już jutro

Do spotkania pomiędzy ambasadorem Ukrainy Andrijem Melnykiem i liderami SPD Saskią Esken i Larsem Klingbeilem doszło już 6 kwietnia, o czym poinformował ukraiński dyplomata. Na pytanie agencji dpa o kolejne spotkanie poinformował, że jest ono zaplanowane na środę (20.4.22). Z informacji pochodzących z kręgów SPD wynika, że tym razem z Melnykiem spotka się tylko Saskia Esken, co miało zostać wspólnie ustalone.

„Szczególnie w czasach, gdy nasze serca są ciężkie, a dyskusje bywają gorące, tym cenniejsze jest zachowanie otwartości i pełenego zaufania dialogu” – napisała we wtorek rano przewodnicząca SPD na Twitterze. Esken zamieściła także zdjęcie, na którym widać ją i Klingbeila u boku Melnyka. Według Melnyka, zdjęcie zostało zrobione 6 kwietnia.

W ostatnich tygodniach ambasador Ukrainy w Niemczech wielokrotnie używał ostrych słów pod adresem dotychczasowej polityki SPD wobec Rosji i wzywał do zwiększenia dostaw niemieckiej broni do Ukrainy. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań, gdy były szef dyplomacji Niemiec Sigmar Gabriel (SPD) w gościnnym artykule dla „Spiegla” skrytykował „ataki” wymierzone konkretnie w prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera oraz oskarżył Melnyka o „teorie spiskowe”.

Gabriel ocenił, że twierdzenia Melnyka, jakoby Steinmeier, w czasie swojej politycznej aktywności „tkał pajęczą sieć kontaktów z Rosją od dziesięcioleci”, co nadal ma wpływ na obecny rząd RFN, insynuują, że były szef Urzędu Kanclerskiego i były szef niemieckiej dyplomacji współorganizował obronę interesów Rosji w Niemczech. „Jest to nieprawdziwe i złośliwe” - napisał Gabriel.

Melnyk zareagował na wpis Gabriela na Twitterze, pisząc: „Złośliwa była przede wszystkim wieloletnia, przyjazna wobec Putina polityka Pana i Pańskich kolegów z SPD, która doprowadziła do barbarzyńskiej wojny na wyniszczenie przeciwko państwu, narodowi, kulturze, kobietom i dzieciom”.

(DPA/ gwo)

