Spotkanie Putin-Zełenski. Rosja: jeszcze nie teraz

Dramat mieszkańców Mariupola

Przystanek w Zaporożu

Wiele osób uciekło z Mariupola najpierw do Zaporoża, gdzie leczy się także rannych, co w Mariupolu, gdzie szpitale również zostały zbombardowane, jest prawie niemożliwe. Dwa tygodnie temu w największej w Europie elektrowni jądrowej w Zaporożu w wyniku ostrzału wybuchł na krótko pożar. Mimo tego walki ominęły jak dotąd to liczące 750 tys. mieszkańców miasto.