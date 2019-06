Spotkanie G20: Coraz bliżej sprawiedliwe opodatkowanie firm

Wiodące kraje uprzemysłowione i wschodzące z grupy G20 chcą zmodernizować międzynarodowy system opodatkowania przedsiębiorstw. Planują zmusić do płacenia wyższych podatków także takie giganty technologiczne jak Google czy Facebook.

W niedzielę (9.06.2019) ministrowie finansów i szefowie banków centralnych grupy G20, obradujący przez 2 dni w japońskim mieście Fukuoka, uzgodnili wspólne oświadczenie ws. większego opodatkowania wielkich koncernów. – Podwoimy nasze starania, by rozwiązać ten problem w oparciu o konsensus w końcowym raporcie w roku 2020 – stwierdzono w Fukuoka. Do końca przyszłego roku ma zostać ustalone globalne minimalne opodatkowanie. Jednym z rozważanych wariantów jest dystrybucja podatków do konkretnych krajów, w zależności od bazy użytkowników, jaką dany tech gigant dysponuje.

Jednocześnie ministrowie handlu grupy G20 na równoległym spotkaniu w Tsukuba w Japonii zapowiedzieli zamiar zasadniczego zreformowania światowej organizacji handlu WTO. Asumptem do tego są mnożące się konflikty handlowe.

Unijny komisarz ds. gospodarki Pierre Moscovici powiedział, że dostrzega dużą gotowość do współpracy w kwestiach podatkowych. – Jeszcze niedawno tylko niewielu mogło sobie coś takiego wyobrazić – powiedział Moscovici.

Niemiecki minister finansów Olaf Scholz podkreślił, że koncerny, które znalazły drogę do unikania podatków, w przyszłości będą miały trudniej. – To dobre także dla demokracji – zaznaczył.

Reguły z dawnej epoki

Działania polityczne w tym kierunku wynikają przede wszystkim z faktu, że globalne firmy technologiczne jak Google czy Facebook, trudno jest objąć obowiązującymi obecnie regułami opodatkowania, pochodzącymi w zasadzie z ubiegłego wieku. Koncerny te płacą znacznie mniejsze podatki niż klasyczne firmy przemysłowe. Państwa UE już w ubiegłym roku próbowały wprowadzić w całej Europie podatek cyfrowy. Rozbiło się to jednak o opór Irlandii, gdzie Google ma zarejestrowaną swoją działalność poza USA. Oporne były także kraje skandynawskie.

Propozycje wprowadzenia minimalnego opodatkowania wniosły Niemcy i Francja. Przede wszystkim rynki wschodzące jak Indonezja i Indie domagały się natomiast na spotkaniu w Fukuoka, aby we wszystkich branżach, a nie tylko w branży cyfrowej, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej było uwzględnione w większym stopniu i by opodatkowano same rynki. Do roku 2020 ma zostać wypracowane kompleksowe rozwiązanie tego problemu ze wszystkimi szczegółami.

Bez uszczerbku dla Niemiec

Podczas spotkania minister Scholz podkreślał, że nowe zasady minimalnego opodatkowania przyniosą dodatkowe wpływy także w Niemczech. Zaznaczył on, że uwzględnione muszą zostać interesy Niemiec jako potentata eksportowego także w kwestii praw opodatkowania. – Jeżeli zostaną ustalone nowe reguły opodatkowania gospodarki cyfrowej, dopniemy tego, że nie będą one zagrażały naszym wpływom podatkowym na obecnym poziomie.

Także ministrowie handlu G20 uzgodnili w Japonii deklarację końcową. – Trudno było ustalić wspólne stanowisko wobec napięć i konfliktów, jakie są w handlu światowym – powiedział niemiecki minister gospodarki Peter Altmeier – lecz udało się uniknąć zerwania porozumienia. Uzgodniono konieczność reformy Światowej Organizacji Handlu. W kwestiach takich jak modernizacja procedur mediacyjnych WTO nie było możliwe całkowite rozwiązanie.

– W kwestiach handlowych występują rozbieżności w gronie G20 – oświadczył minister spraw zagranicznych Japonii Taro Kono.

Człowiek w centrum uwagi

Tak więc we wspólnym końcowym oświadczeniu nie ma zobowiązania do walki z protekcjonizmem. Główny negocjator USA Robert E. Lighthizer nie brał osobiście udziału w negocjacjach.

– Nie jest to więc jeszcze rozwiązanie niewyjaśnionych kwestii handlowych między Chinami i USA oraz między Europą i USA. Ale wobec rosnącego protekcjonizmu jest to ważne stanowisko, które wspólnie osiągnęliśmy – zaznaczył Altmeier.

Jego zdaniem jest to także „dobra podstawa” dla spotkania na szczycie szefów państw i rządów grupy G20 28 i 29 czerwca 2019 w Osace.

Wyraził on zadowolenie z tego, co osiągnięto w zakresie branży cyfrowej.

Grupa G20 ustaliła także po raz pierwszy zasady postępowania ze sztuczną inteligencją. Kto stosuje lub tworzy sztuczną inteligencję, powinien respektować przepisy prawa, prawa człowieka i demokratyczne wartości – ustalono w Tsukupa. Aby wzmóc zaufanie do technologii opartych na sztucznej inteligencji wspólnota międzynarodowa w odniesieniu do SI czuje się zobowiązana do tego, by w centrum uwagi pozostał człowiek.

dpa/ma