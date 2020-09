Specjalna wystawa z okazji 75. urodzin Franza Beckenbauera

Wchodząc zwiedzający wystawę mogą obejrzeć honorową opaskę długoletniego kapitana reprezentacji Niemiec. Eksponaty z prywatnej kolekcji Beckenbauera pojawiły się w gablocie w kształcie piątki – nawiązującej do numeru jego koszulki.

W ramach wystawy obejrzeć można także materiały filmowe. Na zwiedzających czekają także grafiki, filmy oraz zdjęcia uzupełnione o cytaty i dźwięk.

Obok trykotów, medali i butów można podziwiać też nagrody medialne. Legenda Bayernu oprócz otrzymania wielu statuetek związanych z futbolem, była też laureatem m.in. Złotej Kamery lub Bambi.

Franz Beckenbauer jest jedną z najwybitniejszych postaci w historii futbolu. "Cesarz" dwukrotnie zdobył Złotą Piłkę (w 1972 i 1976 roku) – nagrodę dla najlepszego piłkarza świata. Z drużyną narodową został mistrzem świata zarówno jako piłkarz, jak i trener. Wystąpił 103 razy w reprezentacji RFN. Zagrał m. in. w słynnym "meczu na wodzie" w czasie mundialu w RFN w 1974 roku. Reprezentacja Polski przegrała wtedy 0:1 w półfinale, a Niemcy po awansie do finału zdobyli złoto.

Franz Beckenbauer (w środku) i Sepp Maier odbierają puchar mistrzów świata (Monachium, 1974 rok)

Nagrody i kontrowersje

- Jako piłkarz wygrał wszystko, co było do zdobycia. Uhonorowanie Franza Beckenbauera z okazji jego urodzin jest dla nas oczywistością. To jedyna postać, której zdecydowaliśmy się poświęcić specjalną wystawę - mówi DW Nils Hotze, rzecznik prasowy Niemieckiego Muzeum Piłki Nożnej.

W ostatnich latach kontrowersje wokół osoby Beckenbauera wzbudziły oskarżenia korupcyjne. Dotyczyły one organizacji mundialu w Niemczech w 2006 roku. Od 2009 roku "cesarz" pełni rolę honorowego prezesa Bayernu Monachium. W barwach Bawarczyków grał zdecydowaną większość piłkarskiej kariery.

- Był pierwszym niemieckim piłkarzem, który wystąpił w reklamie. Wyprzedził też epokę pojawiając się nie tylko w prasie sportowej, ale też np. bulwarowej. Beckenbauer był w latach 70. wyjątkową postacią nie tylko na boisku - dodaje Hotze.

Wystawę w Niemieckim Muzeum Piłki Nożnej poświęconą niemieckiej legendzie futbolu oglądać można od 11 września do 2 października 2020.