SPD wygrywa wybory w Brandenburgii, AfD tuż za nią

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), rządząca Brandenburgią od 1990 roku, pozostanie pierwszą siłą polityczną w graniczącej z Polską wschodnioniemieckiej Brandenburgii. Według prognoz w niedzielnych wyborach do parlamentu regionalnego (landtagu) uzyskała ona 31,2 proc. głosów.

Jednak niewiele mniej, bo 29,8 proc. zdobyła skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD). Zapewne nie będzie miała mniejszości blokującej w landtagu.

Bastion SPD

Socjaldemokraci rządzą obecnie w Poczdamie w koalicji z chadecją i Zielonymi. Według pierwszych prognoz chadecka CDU uzyskała w niedzielę 11,8 proc. głosów i jest niemal na równi z debiutującą w tych wyborach lewicowo-populistyczną partią Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW), która uzyskała 12 proc. Zieloni balansują na granicy progu wyborczego z 5-procentowym poparciem. Partia Lewicy uzyskała 3,1 proc., a BVB/Wolni Wyborcy 2,6 proc. Jednak dzięki tzw. podstawowej klauzuli mandatowej ugrupowania te mogą również wejść do parlamentu landu, jeśli zdobędą co najmniej jeden mandat bezpośredni.

Pogoń za skrajna prawicą

AfD aż do dnia wyborów nieznacznie prowadziła w sondażach. Popularny premier Dietmar Woidke przed wyborami postawił wszystko na jedną kartę i ogłosił, że jeśli jego partia przegra z AfD, to odejdzie na emeryturę. – To był pościg, jakiego nigdy nie widzieliśmy w historii naszego landu – powiedział Woidke podczas wieczoru wyborczego SPD. – Naszym celem od początku było to, by nasz land nie nosił wielkiego brunatnego stempla – dodał.

Wybory we wschodnioniemieckim landzie były też bacznie obserwowane na szczeblu federalnym. Mogły bowiem zaważyć na politycznej przyszłości socjaldemokratycznego kanclerza Niemiec Olafa Scholza przed wyborami do Bundestagu w 2025 roku.

AfD: wschód należy do nas

Przewodniczący AfD Tino Chrupalla ocenił, że jego partia uzyskała w Brandenburgii „bardzo mocny, świetny wynik” i w przyszłości nie będzie już mogła być pomijana przez pozostałe siły. Przyznał, że nie udało się zrealizować celu, jakim było wysłanie Dietmara Woidke „na emeryturę”, niemniej jednak AfD poczyniła postępy. Także współprzewodnicząca AfD Alice Weidel nie kryje zadowolenia z wyniku AfD w Brandenburgii. Oceniła, że jej partia jest „zwycięzcą wieczoru” i pozostaje najmocniejszą siłą na wschodzie Niemiec.

