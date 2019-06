Sparaliżowani testują wózki inwalidzkie sterowane myślami

Grupa lekarzy i inżynierów pracuje nad systemem sterowania oprogramowaniem komputerowym przy użyciu fal mózgowych. W projekcie uczestniczy 10 probantów. Celem badań jest ułatwienie codziennego życia osobom z uszkodzeniami rdzenia kręgowego.

Projekt przedstawiony został w poniedziałek (17.06.19) w klinice uniwersyteckiej Bergmannsheil w Bochum. Jak poinformował neurochirurg Ramon Martinez-Olivera, czterech z 10 pacjentów może już po wielotygodniowym treningu sterować wózkiem, omijając najprostsze przeszkody. Samodzielna jazda wymaga od pacjenta maksymalnej koncentracji i motywacji. Dzięki innowacyjnej technice czepek elektrodowy na głowie pacjenta przesyła impulsy elektryczne mózgu do komputera w wózku, który zgodnie z wolą pacjenta zaczyna się przemieszczać.

Droga z laboratorium do kliniki jest wg badaczy ważnym krokiem. Jednak zdaniem naukowców do tego, by osoby sparaliżowane mogły korzystać z takiego rozwiązania , prowadzi jeszcze długa droga.

Pracę badaczy z bochumskiej kliniki wspierają naukowcy z Wyższej Szkoły Technicznej w Lozannie w Szwajcarii.

(DPA/jar)