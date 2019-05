SpaceX rozpoczął budowę satelitarnego Internetu

Prywatna firma kosmiczna SpaceX wystrzeliła jednocześnie w Kosmos 60 pierwszych satelitów internetowych. W sumie, w ramach programu Starlink, ma ich być 12 tysięcy. Pierwszą partię satelitów wyniosła na orbitę rakieta wielokrotnego użytku Falcon 9. Jej start nastąpił z kosmodromu Cape Caneveral na Florydzie. Każdego roku ma być wystrzeliwanych kolejnych 2000 satelitów internetowych. Astronomowie ostrzegają, że realizacja programu Starlink spowoduje dalsze zaśmiecenie przestrzeni kosmicznej.

Statki wielokrotnego użytku

W godzinę po starcie, 60 pierwszych satelitów internetowych umieszczono na orbicie odległej o 450 kilometrów od powierzchni Ziemi. Następnie, już o własnych siłach, uzyskały one docelowy pułap 550 kilometrów. Na tej wysokości, każdy z nich, ważący 227 kilogramów, będzie okrążał Ziemię. Orbita satelitów internetowych jest nieco wyższa niż orbita międzynarodowej stacji kosmicznej ISS, ale niższa niż większości innych satelitów.

Start rakiety Falcon 9 wynoszącej na orbitę satelity SpaceX

Po umieszczeniu satelitów na orbicie rakieta nośna wielokrotnego użytku Falcon 9 skierowała się w stronę Ziemi i wylądowała zgodnie z planem na specjalnej platformie na Atlantyku. Firma SpaceX poinformowała, że w ciągu najbliższej doby okaże się, czy wszystkie satelity działają zgodnie z oczekiwaniami.

Globalny Internet dla kolonii na Marsie

Założyciel firmy SpaceX, Elon Musk, do którego należy także firma Tesla produkująca samochody elektryczne, zamierza stworzyć w najbliższych latach w ramach programu Starlink gęstą sieć satelitów, zapewniającą dostęp do Internetu w każdym zakątku Ziemi. Do tej pory w dalszym ciągu w wielu miejscach nie jest to możliwe, na przykład na wielu obszarach Afryki albo na pełnym morzu.

Jeszcze w tym roku firma SpaceX chce pozyskać dla programu Starlink licznych klientów, gotowych zapłacić żądaną przez nią cenę. Przedsiębiorstwo liczy na dochody w wysokości 2,6 mld euro rocznie. 47-letni Musk już wie, na co zamierza je przeznaczyć: "Sądzimy, że będzie to ważny krok na naszej drodze do stworzenia samodzielnej kolonii na Marsie i bazy na Księżycu". Od roku 2025 na Marsa powinny polecieć pierwsze statki kosmiczne wyprodukowane przez jego firmę.

Konkurencja nie zasypia gruszek w popiele

Elon Musk nie jest jedynym przedsiębiorcą, który chce stworzyć satelitarny Internet. Podobny program realizuje amerykańska firma OneWeb, wspierana przez koncern Airbus. W lutym tego roku umieściła ona na orbicie okołoziemskiej pierwsze własne satelity internetowe. Także firmy Telesat Canada i LeoSat Enterprises rozwijają własne programy satelitarnego Internetu.

DW, rtr, afp / jak