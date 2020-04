Sondaż: wielkie poparcie dla rządu Angeli Merkel

Trwające tygodniami zakazy, ograniczenie swobód, zamknięte sklepy i restauracje, groźba recesji. Scenariusz z filmów katastroficznych stał się rzeczywistością. Rząd Angeli Merkel walczy z epidemią koronawirusa i społeczeństwo to akceptuje. Prawie dwie trzecie Niemców uprawnionych do głosowania (72 proc.) jest zadowolonych ze sposobu, w jaki Berlin walczy z koronawirusem – wynika z sondażu „Deutschlandtrend”. Tylko trzech na dziesięciu respondentów krytykuje te działania.

Duże poparcie dla rządzących

Wzrosły też notowania rządu. Jeszcze na początku marca z pracy wielkiej koalicji zadowolonych było 35 proc. Niemców, a 65 proc. warażało niezadowolenie. Teraz jest dokładnie odwrotnie: zadowolonych jest 63 proc., a 29 proc. niezadowolonych. To największe poparcie dla pracy rządu w historii sondażu „Deutschlandtrend", który przeprowadzany jest od 23 lat.

Zadowoleni z pracy wielkiej koalicji są nie tylko zwolennicy CDU/CSU i SPD, ale także większość sympatyków opozycyjnej FDP i Zielonych. Spośród wyborców „Lewicy” przychylnie o pracy rządu wypowiada się połowa ankietowanych, wśród AfD tylko co szósty.

Popularna kanclerz

Gdyby teraz odbyły się wybory, wielka koalicja dysponowałaby bezwzględną większością głosów. I to za sprawą wzrostu notowań chadecji. Na CDU/CSU głosowałoby teraz aż 34 proc. wyborców (wzrost o 7 punktów procentowych). Z pozytywnego trendu nie skorzystałaby jednak współrządząca SPD – wynika z sondażu. Na socjaldemokratów głosowałoby nadal 16 proc. wyborców.

W górę poszybowały jednak notowania socjaldemokraty Olafa Scholza, który w rządzie Angeli Merkel kieruje resortem finansów. Zadowolonych z jego pracy jest 63 proc. Niemców, co dla Scholza oznacza wzrost popularności aż o 17 punktów procentowych. Bardziej popularna jest już tylko kanclerz Angela Merkel (64 proc.). W pierwszej trójce znalazł się minister zdrowia Jens Spahn (60 proc.).

Niemcy nagrodzili także zdecydowane działania premiera Bawarii Markusa Soedera (CSU). Z jego pracy zadowolonych jest 58 proc. Niemców.

Jak głosowaliby Niemcy w najbliższą niedzielę?

Dobry system opieki medycznej

Jeszcze miesiąc temu tylko co czwarty Niemiec bał się, że on lub jego rodzina zarażą się koronawirusem. Teraz już obawy takie ma 51 proc. Niemców. I to niezależnie od ich wieku; w grupie wiekowej powyżej 65 lat infekcji boi się 53 proc. pytanych, a wśród osób do 40. roku życia 45 proc.

Dwie trzecie pytanych ma duże lub nawet bardzo duże zaufanie do niemieckiego systemu opieki medycznej, uważając, że szpitale i lekarze zasadniczo poradzą sobie z koronawirusem. Jednocześnie jednak 37 proc. pytanych bardzo się obawia, że nie każdy pacjent będzie mógł być odpowiednio leczony.

Dystans tak, inwigilacja nie

Obowiązujące w Niemczech od 23 marca ograniczenie kontaktów społecznych akceptuje aż 93 proc. Niemców, niezależnie od ich preferencji politycznych.

Inaczej jest już w przypadku aplikacji, która ma śledzić kontakty osób zarażonych koronawirusem. Aplikację stosowałaby niecała połowa pytanych. Druga połowa stanowczo odrzuca takie rozwiązanie, a najwięcej wątpliwości budzi ochrona danych.

Troski o gospodarkę

Czterech na dziesięciu pytanych obawia się jednak, że z powodu pandemii prawo do wolności może pozostać dłużej ograniczone. Najbardziej boją się tego zwolennicy AfD i partii „Lewica".

O wiele bardziej niż panujące zakazy i ryzyko infekcji niepokoi jednak Niemców ekonomiczny wymiar pandemii. 75 proc. obywateli obawia się w dużym lub bardzo dużym stopniu, że z powodu koronawirusa pogorszy się sytuacja gospodarcza w Niemczech. Co trzeci Niemiec obawia się już pogorszenia swojej osobistej sytuacji.